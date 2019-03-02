Правда и мифы про огненных саламандр (фото)

Откуда произошло название этих животных, и что им угрожает сейчас?
Экхольт • Огненные саламандры (нем. Feuersalamander) в Германии не находятся под угрозой исчезновения, но все же нуждаются в особой охране из-за сокращения ареалов их обитания и строительства дорог на путях к местам, где они выводят потомство. В разных немецких регионах насчитывается более десятка местных названий этих амфибий - от "земляной саламандры" (Erdmolch, Erdsalamander) до "придорожного шута" (Wegnarr).
Согласно одной из версий, "огненное" название объясняется их привычкой в дневное время прятаться в поленницах, если поблизости нет более укромных и естественных мест вроде скальных расщелин. Вместе с дровами саламандры регулярно оказывались в печах и других домашних очагах, откуда выпрыгивали, почуяв жар. Поэтому в народе сложилась легенда, что появляются они из пламени, в котором поэтому не горят. Однако на самом деле рождаются эти амфибии в водоемах, где проводят первые месяцы, а затем уже выбираются на сушу, как это сделала крохотная саламандра, позирующая на пальце сотрудника Парка дикой природы Экхольт в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
Еще встречаются утверждения, что саламандры даже питаются огнем. В давние времена также считалось, что эти земноводные способны холодом своего тела или слизью тушить любые пожары, поэтому во время таких бедствий люди кидали их в огонь... Однако большую угрозу для них сейчас представляют не старые легенды, а современные автомобили. Саламандры очень медлительные животные, поэтому часто гибнут на дорогах под колесами машин, разделяя судьбу многих ежей, жаб и лягушек.
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