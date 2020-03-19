Почему COVID-19 - не "просто грипп", и как с ним бороться в РФ

Врачи из российского Фонда профилактики рака запускают новый сервис консультирования по вопросам COVID-19. За два дня проект собрал более миллиона рублей. Он планирует оказывать помощь пациентам и врачам, чтобы те быстрее передавали опыт и знания по коронавирусу. Сервис планируют запустить через неделю, а пока DW поговорила с автором проекта, основателем фонда Ильей Фоминцевым.

DW: Вы не инфекционист, ваш фонд занимается онкозаболеваниями. Почему столько людей поддержали вашу инициативу сделать сервис по борьбе с коронавирусом?

Илья Фоминцев: Скажем так: я не знаю пока ни одного фонда профилактики коронавируса. Если бы он даже появился, ему бы понадобилось какое-то время, чтобы заработать репутацию. Нашему фонду в апреле будет 10 лет. Плюс наш фонд изначально создан врачами, что довольно редко встретишь в России. Многие люди знают, что у нас огромный опыт организации здравоохранения. Да, мы специализируемся по онкологии, но в целом мы просто хорошие управленцы, которые занимаются сложными проектами.

Илья Фоминцев

А если на наши ресурсы добавить какие-то инфекционные компетенции, мы очень легко переориентируемся на борьбу с коронавирусом. С моей точки зрения как управленца - разницы ни малейшей. Те же самые процессы. Сервис для онкобольных как работал, так и будет работать. Просто сделаем на тех же технологиях еще один, но уже против коронавируса.

- Что будет делать ваш новый сервис?

- В первую очередь, мы соберем базу данных о коронавирусе для пациентов. И отдельно - для врачей. Все гайдлайны по коронавирусу и переводы последних исследований о лечении COVID-19 там выложим, будем постоянно их обновлять. Во-вторых, здесь будут вебинары для врачей и реаниматологов, которые смогут обучать друг друга.

Также пациенты смогут консультироваться с врачами онлайн. Это нужно, чтобы разгрузить скорую помощь и неотложку от людей с незначительными симптомами. Сейчас мы набираем врачей-волонтеров разных специальностей. За два дня - больше сотни заявок. Их будут обучать врачи-вирусологи и контролировать качество их ответов пациентам. Планируем запуститься уже через неделю.

У меня есть мысль открыть сбор средств для того, чтобы как минимум обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты.

- Их не хватает?

- Я как раз это сейчас изучаю. Но, судя по опросу, который я провел в группе "Неотложные состояния" - это сообщество на Facebook, в котором 14 тысяч врачей - в стране остро не хватает средств индивидуальной защиты - из-за перекупщиков и взлетевших цен, а также из-за того, что многие просто не считают это нужным. Нет костюмов, респираторов, очков. Ничего нет. А ведь еще нужны капнографы, пульсоксиметры, работающие мониторы для ИВЛ (аппарат для искусственной вентиляции легких. - Ред.),кислородные концентраторы и прочее.

- А закон не запрещает передавать такие закупки в больницы?

- Если устав больницы позволяет, почему нет. Ну и что-то мне подсказывает, что, когда начнется уже активная фаза эпидемии, многие больницы сделают исключение, даже если устав не позволяет эту помощь принимать. Гораздо хуже будет, если мы вообще ничего не закупим и не предоставим.

- Я слышала от педиатра Федора Катасонова , что топ-менеджеры госкомпаний пытаются купить себе ВИП-палаты и забронировать ИВЛ. Как думаете, это правда?

Одноразовых медицинских масок в России уже не хватает

- Это не слухи. Позавчера мне звонил топ-менеджер очень крупной компании и на полном серьезе рассказывал, что да, они пытались купить ИВЛ для своих топов. Не вышло правда - их просто не было нигде. Но да - пытаются покупать и ставить в свои же частные клиники.

- А как обстановка с ИВЛ для обычных граждан?

- Я честно говоря не до конца выяснил, что там с рынком ИВЛ. Но знаю, что сейчас ИВЛ очень сложно купить - Европа перестала их выпускать в принципе, и даже закупленные ИВЛ оттуда нельзя вывезти. Закон Евросоюза запрещает из-за этой ситуации с коронавирусом. Те, что остались, выросли в цене - они сейчас как золото стоят. Это нефть падает, а ИВЛ растет.

- В сети очень много видео из итальянских больниц, где пациенты лежат в переполненных палатах и коридорах с подключенными ИВЛ. В России так же будет?

- Да, если эпидемия будет такая же - будет точно так же. Систем ИВЛ, скорее всего, не хватит, как, собственно, и итальянцам. Потому люди, которые в них нуждались до коронавируса, никуда не денутся. А политравма, а инфаркты, а инсульты? ИВЛ же никто не закупает просто так, это не рояль в красный уголок.

- В какой момент вы поняли, что коронавирус - это "не просто грипп"?

- Незадолго до пандемии я съездил в Америку, провел там весь февраль. Я разговаривал по поводу этого вируса со многими врачами, и они были очень серьезно обеспокоены. Потом я стал смотреть за графиками по разным странам и в какой-то момент понял, что это все реальная история, что России этого не избежать.

Я поднял тревогу, написал несколько постов, а теперь вот делаем сервис. Коронавирус не кончится локальными вспышками, и нам действительно грозит эпидемия. Настоящая. Даже если заразится 30 процентов (самая минимальная оценка), наша система здравоохранения сложится как карточный домик. Не предусмотреть такой сценарий - это преступление. Надо бить во все колокола. Мы уже многое пропустили на самом деле.

- Когда еще не было поздно?

Жительница Санкт-Петербурга в защитной маске

- Месяц назад. Вопрос даже не в этом: сейчас система здравоохранения в России управляется так, что она сама по себе очень неповоротливая. Особенно в условиях коронавируса. Попробуйте купить что-то для больницы через федеральный закон №44 о госзакупках - полгода будете это делать. В Москве вроде как, говорят, сейчас удалось фактически отменить на время коронавируса этот закон. Но Москва - это не Россия, не думаю, что где то еще смогут себе позволить такую вольность - взять и отменить федеральный закон. Если люди не самоорганизуются, ничего не будет вообще. Основная проблема будет с неповоротливостью, с бесконечными "боимся того, боимся сего" и "как бы чего не вышло". Но оно уже вышло.

- Что можно сделать, чтобы система стала более поворотливой?

- Сейчас ничего нельзя сделать, поверьте мне. Здесь же еще проблема с настроем врачей во всей стране. Очень многие медики на полном серьезе говорят: "Коронавирус - это распиаренный грипп". Я прямо хочу их спросить: "А что, если нет? У вас есть "план Б"?". Весь мир готовится, а вы тут самые умные".

Москва в этом плане лучше всех готова к вирусу. Я вижу легкую панику в департаменте здравоохранения, который теперь даже по ночам работает. Но это даже хорошо - значит, они шевелятся. А в Санкт-Петербурге и в регионах - все на расслабоне. Не видно никаких системных мероприятий.

- То есть вы не удивитесь, если Москву закроют на карантин?

- С чего бы это я удивился? Если будет расти число заболевших, это оправданная мера. Любое сокращение социальных контактов замедлит распространение вируса.

- Что вы можете посоветовать людям, пока ваш новый проект еще не заработал?

- Воспользуйтесь Гугл-переводчиком и прочитайте сайт департамента контроля над заболеваниями США. Там отличные рекомендации и масса информации. Самая свежая информация - там. Ну, и у нас на сервисе, когда запустим, тоже будет самая свежая.

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