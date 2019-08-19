Почему немцы не берут большие отпуска

У немцев уже давно очень большие оплачиваемые отпуска: 25-30 рабочих дней плюс субботы и воскресенья. И прошли те времена, когда у немцев было принято уходить в отпуск редко, но, что называется, "по полной", то есть брать разом минимум три недели и предаваться неспешному, расслабляющему отдыху на средиземноморском побережье, в баварских Альпах или на Канарах. Последние лет десять немцы, как правило, разбивают годовой отпуск на несколько более коротких и предпочитают частые поездки в разные места, в том числе в новые для них. На такой тренд обратил внимание в интервью информационному агентству dpa Филипп Вагнер (Philipp Wagner) из исследовательского центра FUR, специализирующегося на изучении немецкого рынка туристических услуг.

В свою очередь, футуролог Хорст Опашовски (Horst Opaschowdki) говорит о том, что сегодня люди стремятся получить максимум новых впечатлений за короткий период отпуска. При всем том, что для большинства людей отпуск по-прежнему- это возможность отдохнуть и отключиться от будней, немцам хочется не только расслабляться и побаловать себя, но и узнать, пережить, собственными глазами увидеть что-то новое.

По наводке соцсетей

В наше время широко распространен такой феномен: люди боятся пропустить, упустить что-то важное (Fomo – fear of missing out): интересное событие, фильм, или просто какую-то хорошую возможность. В значительной степени, как считают психологи, это чувство "спровоцировано" социальными сетями. Насмотришься пестрых фото с экзотических пляжей, из живописных национальных парков, с гламурных вечеринок у бассейнов, из старинных замков - и тебя одолевает зависть: какая интересная жизнь! И люди устраивают охоту за новыми впечатлениями.

Благодаря интернету и смартфонам быстро организовать путешествие - хоть в Сидней, хоть в Нью-Йорк, да куда угодно - сегодня можно в считанные минуты. Несколько кликов – и у тебя уже забронирован номер в отеле, куплен билет на самолет, взят в аренду автомобиль, заказан столик в ресторане. Сделать правильный выбор помогут отзывы туристов, уже побывавших там, куда ты собираешься.

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