 Почему Лукашенко и Путин не любят песню Цоя ″Перемен″ | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 07.08.2020

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Беларусь

Почему Лукашенко и Путин не любят песню Цоя "Перемен"

В Минске диджеи предстали перед судом за то, что включили песню Цоя "Перемен" на концерте, организованном властями. Лукашенко и Путин, будь их воля, перепели бы популярный трек, считает Сергей Елкин.

Карикатура - белорусский президент Александр Лукашенко с гармошкой и российский президент Владимир Путин с балалайкой поют: Перемен… Мы не ждем перемен!

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