Почему Лукашенко и Путин не любят песню Цоя "Перемен"

В Минске диджеи предстали перед судом за то, что включили песню Цоя "Перемен" на концерте, организованном властями. Лукашенко и Путин, будь их воля, перепели бы популярный трек, считает Сергей Елкин.
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Властям Беларуси почти удалось сорвать предвыборный митинг-концерт кандидата Светланы Тихановской. Но он все равно состоялся - и без Тихановской, и без речей. Хватило песни Виктора Цоя "Перемен".