В Минске судят диджеев, поставивших песню Цоя на городском празднике

В Минске в пятницу, 7 августа, судят Владислава Соколовского и Кирилла Галанова - диджеев, поставивших 6 августа песню Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, куда отправилась кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после запрета ее митинга на другой площадке.

Во время выступления на празднике баяниста Виталия Воронко неожиданно зазвучала песня Виктора Цоя "Перемен!" Стоявшие за пультом диджея звукорежиссеры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский подтвердили журналистам, что намеренно поставили эту песню, потому что желают перемен и готовы к тому, что останутся без работы. Присутствующие на празднике встретили песню Цоя аплодисментами и криками "Молодцы!"

После этого представитель администрации района предупредил диджеев, что они срывают праздник, и вызвал милицию.

Диджеев обвиняют по статье 17.1 (хулиганство) и 23.4 (неповиновение законным требованиям) Административного кодекса РБ.

О задержании диджеев сообщила очевидица

Поздним вечером 6 августа Соколовского и Галанова узнала находящаяся в том же РУВД девушка, которую доставили туда после того, как она сфотографировалась в центре города в белом платье с красным корсетом на фоне белой простыни (белый и красный - цвета государственного флага Республики Беларусь в 1991-1995 годах, с которым некоторые активисты приходят на митинги оппозиции. - Ред.)

Позже информацию о том, что Кирилл Галанов был задержан, подтвердил и его брат Никита. В ночь на 7 августа он приехал в Центральное РУВД, чтобы написать заявление о пропаже брата. Только после этого ему сообщили, что Кирилл находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП), пишет Tut.by.

Запрет митинга Тихановской в Минске

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась 6 августа провести митинг в Парке дружбы народов в Минске, однако в последний момент в проведении акции на этой площадке ей было отказано. Тогда Тихановская, а также поддерживающие ее глава штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, Вероника Цепкало, объявили, что вместо митинга, как граждане Беларуси, придут на городской праздник "Калейдоскоп творчества" в расположенный недалеко от Парка дружбы народов Киевский сквер. Туда же стянулись многие сторонники Тихановской.

Смотрите также:

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Самый массовый митинг в истории современной Беларуси На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Защитные маски и отсутствие социальной дистанции Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Место мужчин заняли женщины Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской "Хватит бояться - пора сопротивляться!" Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Митинг прошел без задержаний Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было. Автор: Марина Барановская

