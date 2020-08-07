В Минске судят диджеев, поставивших песню Цоя на городском празднике

Галанова и Соколовского обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении должностному лицу во время исполнения им служебных обязанностей.
Диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов (второй и третий слева) на городском празднике в Минске
В Минске в пятницу, 7 августа, судят Владислава Соколовского и Кирилла Галанова - диджеев, поставивших 6 августа песню Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, куда отправилась кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после запрета ее митинга на другой площадке.
Во время выступления на празднике баяниста Виталия Воронко неожиданно зазвучала песня Виктора Цоя "Перемен!" Стоявшие за пультом диджея звукорежиссеры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский подтвердили журналистам, что намеренно поставили эту песню, потому что желают перемен и готовы к тому, что останутся без работы. Присутствующие на празднике встретили песню Цоя аплодисментами и криками "Молодцы!"
После этого представитель администрации района предупредил диджеев, что они срывают праздник, и вызвал милицию.
Диджеев обвиняют по статье 17.1 (хулиганство) и 23.4 (неповиновение законным требованиям) Административного кодекса РБ.
Поздним вечером 6 августа Соколовского и Галанова узнала находящаяся в том же РУВД девушка, которую доставили туда после того, как она сфотографировалась в центре города в белом платье с красным корсетом на фоне белой простыни (белый и красный - цвета государственного флага Республики Беларусь в 1991-1995 годах, с которым некоторые активисты приходят на митинги оппозиции. - Ред.)
Позже информацию о том, что Кирилл Галанов был задержан, подтвердил и его брат Никита. В ночь на 7 августа он приехал в Центральное РУВД, чтобы написать заявление о пропаже брата. Только после этого ему сообщили, что Кирилл находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП), пишет Tut.by.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась 6 августа провести митинг в Парке дружбы народов в Минске, однако в последний момент в проведении акции на этой площадке ей было отказано. Тогда Тихановская, а также поддерживающие ее глава штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, Вероника Цепкало, объявили, что вместо митинга, как граждане Беларуси, придут на городской праздник "Калейдоскоп творчества" в расположенный недалеко от Парка дружбы народов Киевский сквер. Туда же стянулись многие сторонники Тихановской.
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