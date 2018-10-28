Почему грузинских беженцев массово высылают из Саксонии

Охрана реагирует молниеносно. При виде айфона двое крепких мужчин на ломанном немецком кричат "Verboten! Запрещено! Снимать запрещено!” На долгие разговоры они не настроены - нервы у них и так на пределе. И это неспроста - в последние месяцы сюда, в центр первичного размещения претендентов на статус беженца на окраине Дрездена, регулярно наведывается полиция, а адрес Хамбургер штрассе 19 постоянно фигурирует в криминальной хронике городских газет. Происходящее здесь эксперты корректно описывают как "конфликты с применением насилия”. Попросту говоря: драки. Так что журналистов здесь особо не жалуют.

Напряженная обстановка в Саксонии

В здании за колючей проволокой в районе Фридрихштадт проживают около пятисот человек, ожидающих решения властей по поводу своих заявлений о предоставлении убежища в Германии. В число стран-лидеров по количеству заявителей входят Сирия, Ирак, Афганистан и, как это ни странно, демократическая и стремящаяся к членству в ЕС и НАТО Грузия. Каждый пятый обитатель центра временного размещения беженцев - грузин. Всплеск заявлений совпал с отменой визового режима для граждан Грузии - число желающих получить убежище в Германии выросло втрое. Уговорить кого-то из них на интервью практически нереально: их адвокаты и консультанты из отделов социального обеспечения советуют им избегать журналистов.

В 2018 году в Германии зарегистрировано 2976 заявлений о предоставлении убежища от граждан Грузии. Большинство из них, по данным посольства Грузии, поданы в двух федеральных землях - Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии.

Этери Хахман

"В Грузии изменилось многое, но проблемы остались"

Зато Этери Хахман - образцово-показательный эмигрант из Грузии. Она выросла в Тбилиси, перебралась в ФРГ восемь лет назад, получила высшее юридическое образование, вступила в Социал-демократическую партию Германии, занимает должность заместителя председателя дрезденского отделения СДПГ, пишет докторскую и работает в совете по делам иностранцев в Дрездене, цель которого - помощь мигрантам. Она считает, что грузин влечет в Германию колоссальная разница в доходах и уровне жизни. "У нас в Грузии многое изменилось, но социальные проблемы остались”, - говорит Этери Хахман.

Простой пример: весьма скромное, по немецким меркам, пособие для тех, кто подал заявление на предоставление статуса беженца - порядка 400 евро. Если приезжает пара, общий доход, соответственно, 800 евро. С учетом того, что в центре размещения беженцев не надо платить за жилье и за еду, получается "чистый” доход, чуть ли не в пять раз превышающий среднюю зарплату в Грузии. А безвизовый въезд лишь усиливает соблазн попытать счастья в Европе.

Доля положительных решений - меньше 1%

Но немецкие власти тверды: бедность - не повод для переезда в Германию. Доля положительных решений по заявлениям от граждан Грузии не превышает одного процента.Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявлений об убежище от грузинских граждан, правительство Германии планирует внести Грузию в список "безопасных” стран - однако на официальном уровне это решение до сих пор не принято.

В сентябре и октябре из Лейпцига в Тбилиси вылетело два чартерных рейса, на борту которых находилось в общей сложности чуть меньше сотни граждан Грузии. Высылать мигрантов специально организованным чартерным рейсом - удовольствие не из дешевых. По данным Совета по беженцам Саксонии, расходы на организацию чартера могут достигать 95 000 евро.

Марк Гертнер

"Беспощадные действия" властей Саксонии?

По данным МВД Саксонии, в настоящее время на территории федеральной земли насчитывается 511 граждан Грузии, которым отказано в прошении об убежище и которые обязаны покинуть Германию.

В Совете по делам беженцев Саксонии массовую отправку беженцев в Грузию критикуют. Пресс-секретарь совета Марк Гертнер (Mark Gärtner) описывает действия властей как "чудовищно беспощадные”: разделяются семьи, высылаются дети-инвалиды, которые не могут получить на родине квалифицированную медицинскую помощь. Гертнер объясняет эту решительность политикой: власти Саксонии хотят поднять статистику высылки беженцев в преддверии выборов в региональный парламент, которые пройдут в 2019 году. Правящая в этой федеральной земле партия ХДС контролирует в том числе и министерство внутренних дел, и с помощью жесткой политики в отношении беженцев хочет отобрать аргументы у праворадикальной АдГ.

Сам Гертнер не считает грузинских беженцев "экономическими мигрантами” - по его словам, отсутствие на родине квалифицированной медицинской помощи может представлять угрозу жизни и поэтому расцениваться как легитимный повод для бегства.

"Надежда на улучшение ситуации"

Посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили в письменном ответе на запрос DW отметил, что подавляющее большинство заявлений от грузинских граждан о предоставлении убежища в Германии необоснованны. По его словам, правительство Грузии незамедлительно отреагировало на растущее число подобных заявлений - причем, не только в Германии, но и в целом в Евросоюзе - и разработало пакет законодательных и практических ответных мер. Они включат в себя, в частности, информационную кампанию, уголовное преследование за содействие нелегальной миграции, усиление контроля при выезде из страны.

По данным посольства Грузии, эти усилия дали положительный результат. По состоянию на сентябрь 2018 года число заявлений об убежище снизилось на 77 процентов по сравнению с январем. "Это дает надежду на дальнейшее улучшение ситуации", - считает посол.

Спрос на переводчиков с грузинского

Происходящее в Саксонии стимулирует рост спроса на переводчиков с грузинского. По данным министерства юстиции Саксонии, доля иностранных заключенных в тюрьмах федеральной земли растет: на данный момент почти треть заключенных - иностранцы. Причем Грузия занимает четвертое место по числу заключенных в саксонских местах лишения свободы, пропуская вперед лишь Польшу, Тунис и Ливию. В итоге расходы местного бюджета на переводчиков за последние три года выросли в пять раз: с 104 тысяч евро в 2015 году до прогнозируемых 534 тысяч евро в 2018-м. Грузинский язык фигурирует среди тех, на которые держится стабильно высокий спрос на круглосуточной горячей линии по вызову переводчиков для полиции, судов и больниц.

Этери Хахман тоже время от времени работает переводчиком с грузинского, в том числе и в судах. Рассказывать подробности уголовных дел ей нельзя, она лишь в общем намекает на то, что речь идет о воровстве, причем с международным участием - злоумышленники из Грузии кооперируются с коллегами из России и Чечни.

Этери Хахман предполагает, многие беженцы не хотят, чтобы на родине узнали, что с ними на самом деле. Они говорят родственникам, что устроились на работу в Германии или поступили в университет - а на самом деле они целыми днями просиживают в центре размещения беженцев за колючей проволокой.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова



Смотреть видео 13:49 Now live 13:49 мин Поделиться Столкновения в Хемнице: правые радикалы шокировали Германию Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/33uYM Убийство и столкновения в Хемнице: правые радикалы шокировали Германию - DW Новости



