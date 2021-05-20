После второго полуфинала стали известны все финалисты "Евровидения"

По итогом второго полуфинала конкурса "Евровидение-2021", который завершился поздно вечером в четверг, 20 мая, стали известны имена последних 10 финалистов. Все фавориты этого полуфинала, которые, по прогнозам букмекеров, претендуют в общем зачете на места в первой десятке конкурса, прошли в финал. Это - Джон Мухарремай из Швейцарии, выступающий под сценическим именем Gjon'sTears, Виктория Георгиева из Болгарии, Сенит от Сан-Марино и исландская группа Daði og Gagnamagnið. Исландцы не смогла выступить перед зрителями концертно-спортивного зала Ahoy, так как за два дня до полуфинала у одного из музыкантов коллектива был обнаружен коронавирус.

Особенность второго полуфинала "Евровидения-2021"

В соответствии с правилами этого года, которые установил организатор конкурса Европейский вещательный союз, зрители в зале и у телеэкранов увидели лишь запись выступления группы на одной из репетиций. Но это не сказалось на результате.

Среди других полуфиналистов, которые прошли в финал - Анджела Перистрели (Албания), Стефания (Греция), The Black Mamba (Португалия) Hurricane (Сербия), Blind Channel (Финляндия).

Республики бывшего Советского Союха во втором полуфинале были представлены Грузией, Латвией, Молдовой и Эстонией. Из них только Наталья Гордиенко из Молдовы вышла в финал. На конкурсе ее продюсирует известный российский певец и композитор Филипп Киркоров. А эстонец Уку Сувисте знаком российским зрителям по выступлениям в музыкальных шоу на российском телевидении. Он выбыл из конкурса, также как представители Австрии, Дании, Польши и Чехии.

Финал "Евровидения-2021" - 22 мая

10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал, который пройдет в субботу, 22 мая, попадают представители страны-хозяйки конкурса (в этом году Нидерландов), а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Смотрите также: