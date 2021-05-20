После второго полуфинала стали известны все финалисты "Евровидения"
Второй полуфинал завершился в Роттердаме. Все фавориты вышли в финал. В нем будет представлена и Наталья Гордиенко из Молдовы. На конкурсе ее продюсирует Филипп Киркоров.
Gjon's Tears из Швейцарии - один из фаворитов "Евровидения-2021"
По итогом второго полуфинала конкурса "Евровидение-2021", который завершился поздно вечером в четверг, 20 мая, стали известны имена последних 10 финалистов. Все фавориты этого полуфинала, которые, по прогнозам букмекеров, претендуют в общем зачете на места в первой десятке конкурса, прошли в финал. Это - Джон Мухарремай из Швейцарии, выступающий под сценическим именем Gjon'sTears, Виктория Георгиева из Болгарии, Сенит от Сан-Марино и исландская группа Daði og Gagnamagnið. Исландцы не смогла выступить перед зрителями концертно-спортивного зала Ahoy, так как за два дня до полуфинала у одного из музыкантов коллектива был обнаружен коронавирус.
Особенность второго полуфинала "Евровидения-2021"
В соответствии с правилами этого года, которые установил организатор конкурса Европейский вещательный союз, зрители в зале и у телеэкранов увидели лишь запись выступления группы на одной из репетиций. Но это не сказалось на результате.
Среди других полуфиналистов, которые прошли в финал - Анджела Перистрели (Албания), Стефания (Греция), The Black Mamba (Португалия) Hurricane (Сербия), Blind Channel (Финляндия).
Республики бывшего Советского Союха во втором полуфинале были представлены Грузией, Латвией, Молдовой и Эстонией. Из них только Наталья Гордиенко из Молдовы вышла в финал. На конкурсе ее продюсирует известный российский певец и композитор Филипп Киркоров. А эстонец Уку Сувисте знаком российским зрителям по выступлениям в музыкальных шоу на российском телевидении. Он выбыл из конкурса, также как представители Австрии, Дании, Польши и Чехии.
Финал "Евровидения-2021" - 22 мая
10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал, который пройдет в субботу, 22 мая, попадают представители страны-хозяйки конкурса (в этом году Нидерландов), а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
Смотрите также:
Фавориты ''Евровидения-2021''
Участники и фавориты
Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Maneskin, Италия
Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Дестини, Мальта
"Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Барбара Прави, Франция
Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Тикс, Норвегия
Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Элена Цагрину, Кипр
Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.
"Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Манижа, Россия
Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Daði og Gagnamagnið, Исландия
По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидят только в записи с репетиции.
Фавориты ''Евровидения-2021''
The Roop, Литва
"Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Йендрик, Германия
Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?