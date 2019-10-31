 Польша оштрафовала партнера ″Газпрома″ на 40 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 08.11.2019

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Европа

Польша оштрафовала партнера "Газпрома" на 40 млн евро

Штраф в 40 млн евро наложен на Engie Energy за отказ сотрудничать с польскими антимонопольщиками по вопросу строительства "Северного потока - 2".

Строительство газопровода Северный поток-2 (фото из архива)

Строительство газопровода "Северный поток-2" (фото из архива)

Польское антимонопольное ведомство UOKiK приняло решение о взыскании крупного штрафа с партнера российского "Газпрома" в ходе расследования несогласованного финансирования газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пятницу, 8 ноября, польские СМИ со ссылкой на пресс-службу UOKiK. В частности, для компании Engie Energy штраф составит 40 миллионов евро (172 миллиона злотых).

По данным ведомства, члены консорциума, участвующие в строительстве газопровода, попытались обойти нормативные акты путем создания компании, финансирующей строительство газопровода, без согласия польского антимонопольного органа.

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В UOKiK напомнили, что вопрос строительства "Северного потока-2" был проанализирован еще в августе 2016 года. Тогда глава ведомства пришел к выводу, что планируемое сотрудничество между "Газпромом" и пятью другими компаниями (помимо "Газпрома" и Engie Energy это нидерландские Uniper, OMV, Shell и Wintershall) может привести к ограничению конкуренции.

В результате иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока-2", как в случае со строительством "Северного потока-1". Сейчас газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Штраф, наложенный на Engie Energy, является беспрецедентным по своей величине. Компания оштрафована, по данным польской стороны, за "отсутствие желания сотрудничать". Глава UOKiK добавил, что ведомство имеет право налагать штраф в размере до 50 миллионов евро за подобный отказ. Однако из-за того, что UOKiK впервые наложил столь высокий штраф, он снизил его до 40 миллионов евро.

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    Автор: Андрей Гурков


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