 Польская полиция разогнала антиправительственную демонстрацию | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2020

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Европа

Польская полиция разогнала антиправительственную демонстрацию

Сотни демонстрантов в Варшаве выступили против недостаточных, с их точки зрения, мер правительства по поддержке населения во время пандемии коронавируса.

Демонстранты перед полицейским автомобилем в Варшаве, 16 мая 2020 г.

Демонстранты перед полицейским автомобилем в Варшаве, 16 мая 2020 г.

В Варшаве полиция в субботу, 16 мая, разогнала антиправительственную демонстрацию. Как сообщает полиция, акция была устроена в польской столице, несмотря на введенный на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 запрет на массовые собрания.

Сотни манифестантов протестовали против нарушения их гражданских прав, а также против того, что правительство оказывает, с их точки зрения, недостаточную финансовую поддержку полякам в условиях кризиса, связанного с коронавирусом. Полиция разогнала демонстрацию, применив слезоточивый газ, сообщает агентство AFP.

В заявлении, опубликованном в соцсети Facebook, организаторы протестов заявили ранее, что не зависят от каких-либо политических партий. Ограничения свободы массовых собраний были введены в Польше в марте вместе с некоторыми другими мерами, направленными на замедление распространения коронавируса.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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