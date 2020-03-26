 Показатель безработицы в США установил новый рекорд | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2020

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Мир

Показатель безработицы в США установил новый рекорд

В ФРС США ожидают, что безработица в стране превысит 10 процентов. Число поданных за неделю заявлений о пособии в 10 раз выше, чем прежний рекорд 1982 года.

Американцы подают заявления о пособии по безработице. Лос-Анджелес, 13 марта 2020 года

Американцы подают заявления о пособии по безработице. Лос-Анджелес, 13 марта 2020 года

В США число поданных заявлений на получение пособия по безработице подскочило до исторически рекордного уровня - за минувшую неделю первичное ходатайство подали 6,65 миллиона американцев, сообщило во вторник, 2 апреля, министерство труда в Вашингтоне.

Показатель предыдущей недели (3,3 миллиона заявлений) уже превысил прежний рекорд 1982 года, когда количество первичных заявлений на пособие составило 695 тысяч.

Экономисты Федеральной резервной системы прогнозируют, что безработица в США, которая еще недавно составляла 3,5 процента, в результате пандемии коронавируса подскочит до двухзначного показателя.

Количество первичных заявлений на пособие по безработице считается важным индикатором состояния экономики в США, поскольку он отражает ситуацию на рынке труда всего лишь с недельным опозданием. Еще несколько недель назад этот показатель не превышал 100 тысяч заявлений.

Стремительное распространение вирусной инфекции парализовало общественную жизнь во многих районах США. Почти около трех четвертей из 330-миллионного населения страны сталкиваются с ограничениями из-за карантина, введенными властями штатов. В стране закрыты многие магазины, рестораны и отели, аннулировано огромное количество турпоездок.

По последним данным, в США от последствий коронавируса скончались уже более 5,5 тысячи пациентов. Количество зараженных превысило 230 000 человек - больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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