 Погранслужба ЕС сообщила о 150 тысячах случаев незаконного пересечения границ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.02.2019

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Европа

Погранслужба ЕС сообщила о 150 тысячах случаев незаконного пересечения границ

Директор пограничной службы Frontex призывает не говорить об "остром кризисе", но называет проблемные маршруты.

Европейское агентство по охране внешних границ

Европейское агентство по охране внешних границ

В 2018 году зафиксировано 150 тысяч 411 случаев незаконного пересечения внешних границ Евросоюза. Об этом сообщил в Брюсселе в среду, 20 февраля, директор Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) Фабрис Леггери.

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Он указал, однако, что говорить об "остром кризисе" в данном случае не следует. По его словам, показатели на 27 процентов снизились по сравнению с 2017 годом. Сокращение отмечается уже третий год подряд.

Нагрузка на Испании и Греции

Леггери связал общее уменьшение случаев нелегального въезда в первую очередь с тем, что резко пошло на убыль число беженцев, попадающих в Италию по средиземноморскому маршруту из Ливии. В 2018 году в страну на этом направлении въехали 23 тысячи человек - на 80 процентов меньше, чем годом ранее.

Основная нагрузка при этом остается лежать на Испании (57 тысяч новых случаев незаконного въезда). Прирост отмечен и на сухопутном маршруте из Турции в Грецию (56 тысяч).

По словам Леггери, это говорит о необходимости дальнейшей поддержки работы Frontex со стороны Евросоюза.

Расширение погранслужбы под вопросом

В конце октября 2018 года правительство Германии заявило о своих сомнениях в возможности существенного увеличения числа служащих Frontex в скором времени.

"Предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей", - отмечалось в заявлении кабинета министров ФРГ. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы.

"Вопиющее лицемерие"

На этом фоне председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны Европейского Союза в "вопиющем лицемерии". 

"Все главы стран и правительств стран ЕС два года требовали улучшений в защите внешних границ. Однако теперь со всех сторон появляются сомнения: говорится о покушении на национальный суверенитет, о том, что все происходит слишком быстро, и цифры слишком большие. Это вопиющее лицемерие", - заявил глава Еврокомиссии.

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