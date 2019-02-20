Погранслужба ЕС сообщила о 150 тысячах случаев незаконного пересечения границ

В 2018 году зафиксировано 150 тысяч 411 случаев незаконного пересечения внешних границ Евросоюза. Об этом сообщил в Брюсселе в среду, 20 февраля, директор Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) Фабрис Леггери.

Он указал, однако, что говорить об "остром кризисе" в данном случае не следует. По его словам, показатели на 27 процентов снизились по сравнению с 2017 годом. Сокращение отмечается уже третий год подряд.

Нагрузка на Испании и Греции

Леггери связал общее уменьшение случаев нелегального въезда в первую очередь с тем, что резко пошло на убыль число беженцев, попадающих в Италию по средиземноморскому маршруту из Ливии. В 2018 году в страну на этом направлении въехали 23 тысячи человек - на 80 процентов меньше, чем годом ранее.

Основная нагрузка при этом остается лежать на Испании (57 тысяч новых случаев незаконного въезда). Прирост отмечен и на сухопутном маршруте из Турции в Грецию (56 тысяч).

По словам Леггери, это говорит о необходимости дальнейшей поддержки работы Frontex со стороны Евросоюза.

Расширение погранслужбы под вопросом

В конце октября 2018 года правительство Германии заявило о своих сомнениях в возможности существенного увеличения числа служащих Frontex в скором времени.

"Предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей", - отмечалось в заявлении кабинета министров ФРГ. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы.

"Вопиющее лицемерие"

На этом фоне председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны Европейского Союза в "вопиющем лицемерии".

"Все главы стран и правительств стран ЕС два года требовали улучшений в защите внешних границ. Однако теперь со всех сторон появляются сомнения: говорится о покушении на национальный суверенитет, о том, что все происходит слишком быстро, и цифры слишком большие. Это вопиющее лицемерие", - заявил глава Еврокомиссии.

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