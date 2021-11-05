Пограничный контроль

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Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границ, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Макс Цандер из DW встретился с греческими пограничниками в Поросе.