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Пограничный контроль

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "пограничный контроль".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Eine Beamtin der Bundespolizei bewacht zwei Migranten, die zuvor im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen wurden. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы Германии 05.11.2021

В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек. С начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов из Беларуси.
Eine Beamtin und ein Beamter der Bundespolizei stehen am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) und überwachen den Einreiseverkehr. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen.

Профсоюз полицейских ФРГ предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года 30.10.2021

Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры, считает глава профсоюза полицейских. Он призвал ввести временный пограничный контроль.
Belarus Grenze Polen Migranten - Oktober 2021 (c) Jack Parrock/DW

В Германии резко возросло число нелегальных мигрантов из Польши 20.10.2021

Начиная с августа наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов. В федеральном профсоюзе полицейских выступают за введение временного пограничного контроля на границе с Польшей.
Deutsch-polnische Grenze auf Usedom bei Ahlbeck- Swinemuende/ Swinoujscie an der Ostsee, aufgenommen am 4.8.2018. Foto: W.Rothermel

Профсоюз полицейских ФРГ выступает за введение контроля на границе с Польшей 18.10.2021

Полицейский профсоюз Германии опасается коллапса на границе с Польшей из-за наплыва беженцев, следующих по "белорусскому маршруту". Лидер профсоюза выступает за введение погранконтроля.

Зачем Греция строит стену на границе с Турцией (02.08.2021) 02.08.2021

Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границ, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Макс Цандер из DW встретился с греческими пограничниками в Поросе.
29.07.2021 Serbia's President Aleksandar Vucic, left, North Macedonia's Prime Minister Zoran Zaev, center and Albania's Prime Minister Edi Rama, right, applaud after unveiling the new name of the three countries initiative Open Balkan, during the economic forum for regional cooperation in Skopje, North Macedonia, Thursday, July 29, 2021. Frustrated with infinite delays in a process to join the European Union, three Balkan leaders have agreed on Thursday their countries to open borders in 2023 to secure free movement of people and goods without administrative procedures. (AP Photo/Boris Grdanoski)

Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль 30.07.2021

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.
07.03.2020 *** Migrants stand near a cloud of tear gas as they gather on the Turkish-Greek border near Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, in Edirne, Turkey March 7, 2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью 15.07.2021

Афины готовы предоставить Вильнюсу помощь экспертов и технические средства, чтобы сдержать поток мигрантов на литовско-белорусской границе.
An informative poster is displayed at the Ikla crossing point between Estonia and Latvia on March 14, 2020 as the government has declared a state of emergency in response to the spread of the novel coronavirus. (Photo by Raigo PAJULA / AFP)

Эстония укрепляет границу из-за наплыва мигрантов в Литву 11.07.2021

Таллин обеспокоен притоком нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. На границах Эстонии с Россией и Латвией строится новая пограничная инфраструктура.

Border fence Europe

Границы ФРГ пока останутся закрытыми для россиян и украинцев 17.03.2021

Глава МВД Германии заявил, что решение о возобновлении поездок граждан третьих стран в Европейский Союз должна принять Еврокомиссия.
ARCHIV - 12.05.2020, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Eine Monteurin arbeitet in einem Werk des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen an ein Getriebe für Lastwagen. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die deutsche Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt. Volkswirte gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum April bis Juni stark geschrumpft ist. Erste vorläufige Daten gibt das Statistische Bundesamt am 30.07.2020 bekannt. (Zu dpa Konjunkturabsturz in Corona-Krise - Bundesamt veröffentlicht Daten) Foto: Felix Kästle/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии 21.02.2021

Введение погранконтроля и невозможность возобновить работу из-за локдауна могут помешать экономике ФРГ вырасти более чем на 3 процента, предупредил "Совет мудрецов".
Entrance to the Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

Послов РФ и Украины пригласят в МИД Беларуси из-за "наемников ЧВК Вагнера" 29.07.2020

После заявления властей о задержании "боевиков ЧВК Вагнера" под Минском Беларусь усиливает пограничный контроль и проверки участников массовых мероприятий. Послы РФ и Украины будут приглашены в МИД.
23.06.2020, Spanien, Valencia: Heiko Maas (SPD), Außenminister, kommt auf dem Flughafen Valencia an. Spanien hat seine Grenzen für Touristen erst am 21.06.2020 wieder geöffnet. Der deutsche Außenminister besucht eines der größten Länder der Europäischen Union nur wenige Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД Германии не исключает повторного закрытия границ в Европе 27.06.2020

Хайко Мас при этом уверен, что такие меры должны проходить голосование на уровне Евросоюза.

Grenzoeffnung angekuendigt-Deutsch-osterreichische Grenze soll am 15.Juni vollstaendig oeffnen. Archivfoto: Grenzuebergang Walserberg Deutschland / Oesterreich mit Hinweisschilder MAUT,TOLL,VIGNETTE, Autobahnvignette,Pickerl, Autobahn A8 bei Bad Reichenhall. Strassenverkehr,Autos,Autobahn, Â | Verwendung weltweit

Германия сняла вызванный пандемией погранконтроль 15.06.2020

Контроль на границах ФРГ был установлен из-за распространения вируса SARS-CoV-2 и действовал почти три месяца. Теперь Германия вновь открывает границы и отменяет предостережения от поездок в 31 страну.
ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am 19.08.2010 auf dem Flughafen Frankfurt/Main bei Reisenden eine Dokumentensichtung durch. Am Frankfurter Flughafen ist das Vorgehen, dass US-Sicherheitsleute die Passkontrolle beobachten, offenbar gängige Praxis. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu dpa Einreise in die Staaten: US-Sicherheitsleute reden in Deutschland mit vom 18.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Внешние границы ЕС для граждан третьих стран откроются не ранее 1 июля 05.06.2020

Министры внутренних дел государств Евросоюза высказались за продление ограничений на въезд в ЕС на две недели. Рекомендации по поводу открытия внешних границ примет Еврокомиссия.
16.03.2020, Österreich, Salzburg: Deutsche Polizisten kontrollieren am deutsch-österreichischen Grenzübergang Freilassing zu Österreich. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

150 000 иностранцев не пустили в ФРГ из-за пандемии COVID-19 23.05.2020

Федеральная полиция Германии отчиталась о результатах двухмесячной блокировки границ из-за пандемии коронавируса: выявлены 130 нарушений закона об оружии и более 800 нарушений закона о наркотиках.
Grenzoeffnung angekuendigt-Deutsch-osterreichische Grenze soll am 15.Juni vollstaendig oeffnen. Archivfoto: Grenzuebergang Walserberg Deutschland / Oesterreich mit Hinweisschilder MAUT,TOLL,VIGNETTE, Autobahnvignette,Pickerl, Autobahn A8 bei Bad Reichenhall. Strassenverkehr,Autos,Autobahn, Â | Verwendung weltweit

ФРГ ослабила погранконтроль с некоторыми странами 16.05.2020

Ослаблен контроль на границах Германии с Австрией, Францией и Швейцарией. Италия планирует открыть границу 3 июня.
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