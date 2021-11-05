Пограничный контроль

Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы Германии

В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек. С начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов из Беларуси.