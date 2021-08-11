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ПМЖ

Двойные стандарты дружбы: Украина не хочет давать ПМЖ белорусским беженцам? (08.11.2021) 11.08.2021

По данным Госпогранслужбы Украины, в течение года в страну въехали примерно 161 тысяча граждан Беларуси, из них уже выехало 158 тысяч. Большинство из трех тысяч оставшихся в Украине белорусов, до сих пор не имеют необходимых документов на пребывание.
Aussiedler Familien in aus Russland wegen der Pandemie nach Deutschland nicht kommen können, benötige. Das Bild von der Familie Liss soll das Hauptbild werden, wenn sie es schneiden sollten, dann bitte mit dem Gedanken, dass es das Hautbild ist. Also, im richtigen Format.

Для поздних переселенцев ворота в Германию временно закрылись. Почему? 05.07.2021

Российским немцам-переселенцам временно перестали выдавать визы на ПМЖ в Германию? DW разбиралась в сложившейся ситуации.
#58796040 - Lonely senior woman in wheelchair © Robert Kneschke

Как переехать в Германию на ПМЖ к детям или супругу 03.06.2020

Какие требования предъявляет немецкое законодательство для переезда в ФРГ по линии воссоединения семьи, и как местные чиновников распознают фиктивные браки - у DW.
An airplane of German carrier Lufthansa is towed to be parked at the North West runway as air traffic is affected by the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Frankfurt, Germany, March 23, 2020. Arne Dedert/Pool via REUTERS

Немцы-переселенцы из-за пандемии застряли на пути в Германию 27.05.2020

Сотни этнических немцев из постсоветских стран бьют тревогу: из-за коронавируса они не могут выехать в Германию. DW разбиралась в сложившейся ситуации.
37248135 Symbolbild Familie Koffer Reise Auswanderer Immigranten

"Левада-центр": в России растут эмиграционные настроения молодежи 26.11.2019

По данным социологов "Левада-центра", с 2014 года число молодых россиян, желающих жить за рубежом, выросло более чем в два раза. Желание эмигрировать растет и у людей среднего возраста.
Auf den Moskauern Straßen kann man auch an fußballfreien Tagen die russische Trikolore treffen. Zum Beispiel am Kopf dieser jungen Russin, die damit dem vorbeigehenden männlichen Fan auffällt. (c) DW/Juri Rescheto

Комментарий: Своеобразная любовь российской молодежи к России 19.02.2019

Цифры соцопросов, показывающие желание молодежи эмигрировать из РФ, неточно отражают настроения в "поколении Z", пишет специально для DW Маша Борзунова.
large russian flag with legs of young people, selective focus | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Более 40 процентов российской молодежи готовы уехать из страны 04.02.2019

По результатам опроса "Левада-Центра", 41 процент респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из России за границу на ПМЖ.
Alt und Jung an der Playa de Palma in S'Arenal, fotografiert am 03.05.2016 in Arenal (Spanien) bei Palma de Mallorca. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Почему и куда из Германии уезжают немцы? 01.11.2018

Дома хорошо, а за границей лучше? Некоторые немцы, как оказалось, мечтают уехать за бугор. И не на день, неделю или месяц, а навсегда.

Пора валить, или Почему из РФ хочет уехать каждый третий молодой россиянин – DW Новости (23.07.2018) 23.07.2018

По данным ВЦИОМ, среди опрошенных в возрасте от 18-ти до 24-х 30 процентов хотели бы покинуть Россию. Это самый высокий показатель за последние годы. На первом месте среди стран, куда хотелось бы уехать россиянам, Германия.
04.09.2012 Passagiere warten am Dienstag (04.09.2012) an einem Schalter der Lufthansa auf dem Flughafen in Berlin-Tegel. In Berlin-Tegel legten die Flugbegleiter am Dienstag um 5.00 Uhr ihre Arbeit nieder. Foto: Hannibal dpa/lbn | Verwendung weltweit

Переезд на ПМЖ: Запад теряет привлекательность для россиян? 13.06.2018

Согласно последнему опросу "Левада-центра", почти пятая часть москвичей хотела бы уехать на ПМЖ за границу. Социолог рассказал DW, как выглядит ситуация в целом по России.
Der Mitarbeiter Andreas Eibl richtet am 21.05.2014 in der Werkzeugproduktion bei Ritterwerk in Groebenzell ( Bayern ) eine Erodiermaschine ein. Ritterwerk entwickelt, konstruiert und produziert in Deutschland unter der Marke â€žritterâ€œ HausgerÃ_te im Bauhaus-Stil mit Design-Tradition. Foto: Michael Reichel | Verwendung weltweit

Где вас ждет немецкий работодатель 24.04.2018

Германии срочно нужны специалисты. Какие шансы, если вы - из России? Институт немецкой экономики рассказал DW все о ситуации на немецком рынке труда.
26.07.2016 ARCHIV - Das Wort «Arbeit» ist am 26.07.2016 in Rendsburg (Schleswig-Holstein) auf einem Schild vor dem Gebäude der der Agentur für Arbeit zu sehen. Am 31.03.2017 werden die Arbeitsmarktzahlen für den März veröffentlicht. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

На работу в Германию по Blue Card: две истории успеха 07.03.2018

Легко ли найти работу в Германии и получить "голубую карту" с российским образованием? Две россиянки, переехавшие в Берлин, делятся своими секретами.
ARCHIV - Ein Mann geht am 27.04.2011 durch das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit in Hannover. In Berlin finden am Mittwoch (19.10.2011) eine Pressekonferenz und eine Tagung zu Lösungspotenzialen für den Fachkräftemangel statt. . Foto: Julian Stratenschulte dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++ dpa 27538542

Как россияне могут получить Blue Card и ПМЖ в Германии (видео) 08.02.2018

В первом полугодии 2017 года ФРГ приняла около 11 тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов. Это стало возможным благодаря программе Blue Card. Двое из них из России - программист Алексей и пиарщик Надир.

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России (08.02.2018) 08.02.2018

В первом полугодии 2017 года ФРГ приняла около 11 тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов. Это стало возможным благодаря программе Blue Card. Двое из них из России - программист Алексей и пиарщик Надир.
Russia, Moscow. 11/01/2012 Mayor of Moscow Sergey Sobyanin attends the opening of a new U-turn ramp on Varshavskoye Highway next to Moscow Ring Road.

Собянин: 200 тысяч россиян ежегодно уезжают жить за границу 25.11.2017

Число тех, кто перезжает в Москву из других городов России, упало до 10 тысяч, сообщил мэр столицы в ходе Общероссийского гражданского форума. Он также заметил, что в сельской местности проживают 15 млн "лишних" человек.
Eine Gruppe juedischer Maenner mit Kippa auf dem Kopf geht am10.04.2015 von der Rue Des Rosiers durch das Marais-Viertel in Paris. Foto: Winfried Rothermel

Россия вышла в лидеры по числу репатриантов в Израиль 27.01.2017

Количество россиян, которые уезжают на ПМЖ в Израиль, выросло. По количеству эмигрантов РФ занимает первое место.
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