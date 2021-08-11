По данным Госпогранслужбы Украины, в течение года в страну въехали примерно 161 тысяча граждан Беларуси, из них уже выехало 158 тысяч. Большинство из трех тысяч оставшихся в Украине белорусов, до сих пор не имеют необходимых документов на пребывание.
По данным ВЦИОМ, среди опрошенных в возрасте от 18-ти до 24-х 30 процентов хотели бы покинуть Россию. Это самый высокий показатель за последние годы. На первом месте среди стран, куда хотелось бы уехать россиянам, Германия.
В первом полугодии 2017 года ФРГ приняла около 11 тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов. Это стало возможным благодаря программе Blue Card. Двое из них из России - программист Алексей и пиарщик Надир.