Двойные стандарты дружбы: Украина не хочет давать ПМЖ белорусским беженцам? (08.11.2021)

По данным Госпогранслужбы Украины, в течение года в страну въехали примерно 161 тысяча граждан Беларуси, из них уже выехало 158 тысяч. Большинство из трех тысяч оставшихся в Украине белорусов, до сих пор не имеют необходимых документов на пребывание.