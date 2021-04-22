Петр Чайковский

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Петр Ильич Чайковский, русский композитор.
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МОК разрешил России использовать для музыкального сопровождения мероприятий в Токио фрагмент из концерта Чайковского. Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.
Щелкунчик почти также важен для праздника, как елка или Дед Мороз. Почему именно эта деревянная игрушка завоевала всеобщую любовь?
Одна из новогодних традиций - это "Щелкунчик" Чайковского. Мечта юного танцора из российской провинции исполнилась, и он станцевал партию в этом балете. Но путь на вершину славы долог и труден.
Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.
Чуть не сорвалась поездка молодежного оркестра Национальной музыкальной академии Украины на фестиваль Young Euro Classic в Берлине. Помощь пришла из Германии.
В городе Любеке открылся музыкальный фестиваль федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. На этот раз он посвящен музыке Чайковского. С севером Германии его связывали особенные чувства.
Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 27 июня, посвящен единственному немецкому победителю конкурса имени Чайковского.
15 июня в Москве открывается Международный конкурс имени Чайковского. Единственным его немецким победителем стал в 1990 году виолончелист Густав Ривиниус.
Известный российский дирижер провел в Берлине серию встреч с журналистами немецких СМИ. На них побывала и корреспондент Deutsche Welle Анастасия Буцко.
Хоровые коллективы из Германии, России и Австрии впервые вместе исполнят сочинение, созданное Александром Кастальским в память о жертвах Первой мировой войны.
DW представляет лучших дирижеров мира за пультом Немецкого симфонического оркестра.
Пожалуй, ни один молодой российский музыкант не производил в Германии такого фурора, как Даниил Трифонов. Обозреватель DW знакомит вас с пианистом и с тем, что думают о нем немцы.
Музыкальные театры в Германии в рождественские и новогодние праздники делают ставку на популярную классику.
Эксклюзивно: DW представляет запись сенсационного выступления оркестра Уральской филармонии на фестивале музыки Бетховена в Бонне.
Годовщина смерти композитора снова "оживила" старые споры о ее причинах. Какую роль здесь играла сексуальная ориентация Чайковского? DW обратилась к специалистам по его творчеству.
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