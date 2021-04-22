Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Петр Чайковский

Петр Ильич Чайковский, русский композитор.

Содержание страницы генерируется автоматически.

Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского 22.04.2021

МОК разрешил России использовать для музыкального сопровождения мероприятий в Токио фрагмент из концерта Чайковского. Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
Wilhelm Friedrich Füchtner mit Nussknackern in der Füchtner Werkstatt. Rechte: Original Füchtner

Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея) 28.12.2020

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.
Ein Nussknacker als Napoleon (M) aus dem Jahr 1822 steht am 12.11.2013 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) in der Nussknacker Sonderausstellung des in Bayern lebenden Nussknacker-Sammlers Adolf Heidenreich. Die Ausstellung im Stralsunder Kulturhistorischen Museum zeigt ab dem 15.11.2013 die schönsten Exemplare seiner rund 1500 Nussknacker umfassenden Sammlung. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки 28.12.2020

Щелкунчик почти также важен для праздника, как елка или Дед Мороз. Почему именно эта деревянная игрушка завоевала всеобщую любовь?

Юный танцор из Биробиджана дебютирует во Владивостоке в балете "Щелкунчик" (03.01.2020) 03.01.2020

Одна из новогодних традиций - это "Щелкунчик" Чайковского. Мечта юного танцора из российской провинции исполнилась, и он станцевал партию в этом балете. Но путь на вершину славы долог и труден.
Austellung HITLER.MACHT.OPER. Musiktheater spielte in der NS-Propaganda eine wichtige Rolle - in Nürnberg entwickelte die Bühne eine besondere Wechselwirkung zur Stadt: Diese selbst wurde zur Kulisse für die Aufmärsche der Nationalsozialisten. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des Nürnberger Opernhauses im Nationalsozialismus mit einer aufwendigen Bühnenkonstruktion, so dass die Instrumentalisierung der Kunst für Propaganda erlebbar wird. Reichsparteitag als Bühne: Adolf Hitler im Lichtdom, 1936.

Гитлер между Вагнером и Чайковским 26.06.2018

Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.
Auf dem Bild: Jugendorchester der Kiewer Nationalen Musikakademie (Ukraine), das zum Berliner Festival Young Euro Classic - 2015 eingeladen ist. Copyright: Oleg Pakhomov

Классический краудфандинг, или За чей счет едут в Берлин киевские музыканты 10.08.2015

Чуть не сорвалась поездка молодежного оркестра Национальной музыкальной академии Украины на фестиваль Young Euro Classic в Берлине. Помощь пришла из Германии.
Der bedeutende russische Komponist Peter Iljitsch Tschaikowsky (u.a. Eugen Onegin, Schwanensee, Der Nussknacker) in einem zeitgenössischen Ölgemälde von N. D. Kuznetsow aus dem Jahre 1893. Er wurde am 7. Mai 1840 in Wotkinsk geboren und starb am 6. November 1893 in St. Petersburg.

Немецкая любовь Петра Ильича Чайковского 13.07.2015

В городе Любеке открылся музыкальный фестиваль федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. На этот раз он посвящен музыке Чайковского. С севером Германии его связывали особенные чувства.
Partnerlogo Orpheus und DW

DW представляет: Густав Ривиниус на фестивале в Хаймбахе 25.06.2015

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 27 июня, посвящен единственному немецкому победителю конкурса имени Чайковского.
Gustav Rivinius (* 1965 im Saarland) ist ein deutscher Cellist und Professor für Violoncello an der Musikhochschule in Saarbrücken (Quelle: Wikipedia); Copyright: wildundleise.de***ACHTUNG: Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Конкурс Чайковского: история одной блестящей победы 15.06.2015

15 июня в Москве открывается Международный конкурс имени Чайковского. Единственным его немецким победителем стал в 1990 году виолончелист Густав Ривиниус.
Vaery Gergiev, russischer Dirigent Gemacht ist das Bild in berlin am 26.02, stammt aus einem DW-Video von Ulrike Sommer.

Валерий Гергиев о музыке, Мюнхене и уникальном устройстве президента Путина 06.03.2015

Известный российский дирижер провел в Берлине серию встреч с журналистами немецких СМИ. На них побывала и корреспондент Deutsche Welle Анастасия Буцко.
©PHOTOPQR/L'ALSACE/T GACHON ; Le mémorial au Hartmannswillerkopf monument national de la Première Guerre Mondiale à Wattwiller (Haut-Rhin), le 27 juillet 2014. Le Hartmannswillerkopf rebaptisé Vieil-Armand après la Première Guerre mondiale (nommé l'Hartmann, la « mangeuse d'hommes » ou la « montagne de la Mort » par les Poilus), est un éperon rocheux pyramidal, dans le massif des Vosges, surplombant de ses 956 mètres la plaine d_Alsace du Haut-Rhin. Hartmannswillerkopf, national memorial of First World War where french president François Hollande and German Joachim Gauck will be visiting on august 3rd 2014 for a tribute.

Хористы из трех стран споют в Москве "Братское поминовение" 07.10.2014

Хоровые коллективы из Германии, России и Австрии впервые вместе исполнят сочинение, созданное Александром Кастальским в память о жертвах Первой мировой войны.
Bild: DSO (Deutsches Sinfonie-Orchester) Vom Orchestervorstand (Herr Steinbeiss) zur Verfügung gestellt. Eingestellt: 24.6.2013

"Немецкий симфонический и гости": Стефан Денев исполняет Чайковского 09.06.2014

DW представляет лучших дирижеров мира за пультом Немецкого симфонического оркестра.
Bildnummer: 57900622 Datum: 16.04.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 16, 2012. Russian pianist Daniil Trifonov performs at an opening of the 11th Moscow Easter Festival at the Great Hall of the Moscow Conservatory. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Kultur Musik Aktion Ostern Osterfest x0x xst premiumd 2012 quer 57900622 Date 16 04 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia April 16 2012 Russian Pianist Daniil Trifonov performs AT to Opening of The 11th Moscow Easter Festival AT The Great Hall of The Moscow Conservatory PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Culture Music Action shot Easter Easter festival x0x premiumd 2012 horizontal

Российский "племянник Паганини" очаровывает Германию 05.02.2014

Пожалуй, ни один молодой российский музыкант не производил в Германии такого фурора, как Даниил Трифонов. Обозреватель DW знакомит вас с пианистом и с тем, что думают о нем немцы.
Antje Pfundtner in Gesellschaft, NUSSKNACKER Premiere, 12.12.2012, Kampnagel Hamburg Weitere Vorstellungen am 13, 14. und 15. 12.2012 Copyright: Simone Scardovelli, 2012 Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind Verwendung und Abdruck für die Vorankündigungen und die Berichterstattung zum Tanzkongress 2013 bei Namensnennung der/des jeweiligen Fotografin/Fotografen honorarfrei.

Праздники в Германии проходят под знаком "Щелкунчика" 20.12.2013

Музыкальные театры в Германии в рождественские и новогодние праздники делают ставку на популярную классику.
Der bedeutende russische Komponist Peter Iljitsch Tschaikowsky (u.a. Eugen Onegin, Schwanensee, Der Nussknacker) in einem zeitgenössischen Ölgemälde von N. D. Kuznetsow aus dem Jahre 1893. Er wurde am 7. Mai 1840 in Wotkinsk geboren und starb am 6. November 1893 in St. Petersburg.

Beethovenfest - 2013: оркестр Уральской филармонии играет "Патетическую" Чайковского 03.12.2013

Эксклюзивно: DW представляет запись сенсационного выступления оркестра Уральской филармонии на фестивале музыки Бетховена в Бонне.
Der bedeutende russische Komponist Peter Iljitsch Tschaikowsky (u.a. Eugen Onegin, Schwanensee, Der Nussknacker) in einem zeitgenössischen Ölgemälde von N. D. Kuznetsow aus dem Jahre 1893. Er wurde am 7. Mai 1840 in Wotkinsk geboren und starb am 6. November 1893 in St. Petersburg.

Смерть Чайковского, 120 лет спустя: о музыке и слухах 06.11.2013

Годовщина смерти композитора снова "оживила" старые споры о ее причинах. Какую роль здесь играла сексуальная ориентация Чайковского? DW обратилась к специалистам по его творчеству.
Показать еще