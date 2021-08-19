Петер Лимбург, генеральный директор DW

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DW вместе с другими СМИ призвала правительство ФРГ выдать в экстренном порядке визы местным журналистам и их семьям, работавшим для немецких изданий, чтобы покинуть страну, захваченную "Талибаном".
Петер Лимбург рад тому, что белорусский журналист Бураков перенес 20 суток ареста без большого ущерба. В то же время гендиректор DW выразил беспокойство по поводу применения насилия против журналистов в Беларуси.
В России с чередой скандалов прошел "Артдокфест". На фестивале документального кино показали и фильмы производства Deutsche Welle.
Более ста фильмов представлены в Москве на фестивале документального кино Artdocfest. Пересмотрев их, невольно задумываешься о сегодняшней России, о том, о чем многие в стране не решаются сказать. Из страха перед властью.
В письме, направленном послу Республики Беларусь в ФРГ Петер Лимбург назвал осуждение Александра Буракова "очевидным актом государственного произвола".
Сколько людей в мире изучает немецкий язык? Какие результаты дала первая немецкая "пятилетка" в России? Ответы - в новом исследовании.
Во время пандемии коронавируса на журналистах лежит особая ответственность. Они - те, кто может указать правительствам на совершаемые ими ошибки, пояснил глава медиакомпании Deutsche Welle.
Представители Deutsche Welle и депутаты российской Государственной думы встретились в Москве для неофициальных бесед. Обмен мнениями планируется продолжить в Берлине.
Deutsche Welle отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, в ответ DW пригрозили лишить аккредитации. Гендиректор Лимбург отверг обвинения в адрес компании.
Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес удостоена премии Deutsche Welle "За свободу слова" за ее вклад в борьбу с коррупцией и за защиту свободы мнений у себя на родине.
Кому принадлежит власть в СМИ, политике и обществе? Об этом будут дискутировать участники Global Media Forum в Бонне, который в 12-й раз проводит медикомпания Deutsche Welle.
Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург призвал власти Венесуэлы возобновить вещание кабельного телеканала медиакомпании. Его передачи по-прежнему доступны в соцсетях и на YouTube.
Переизбрание Лимбурга единогласно одобрил Совет по вещанию DW на заседании в Берлине.
Главной темой Global Media Forum в Бонне станет глобальное неравенство. 2000 участников со всего мира обсудят роль и практические возможности СМИ в борьбе с этим явлением.
На церемонии по случаю 65-летия Deutsche Welle Ангела Меркель похвалила медиакомпанию за серьезную журналистику и объективность. С юбилеем DW поздравили немецкие и зарубежные политики.
5 июня в бундестаге состоится праздничная церемония по случаю 65-летия Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет говорить о новых вызовах, стоящих перед DW в эпоху мировых кризисов и растущего популизма.
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