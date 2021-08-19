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Петер Лимбург, генеральный директор DW

Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Боевики "Талибана" убили родственника журналиста DW 19.08.2021

DW вместе с другими СМИ призвала правительство ФРГ выдать в экстренном порядке визы местным журналистам и их семьям, работавшим для немецких изданий, чтобы покинуть страну, захваченную "Талибаном".

Foto: Journalist Alexander Burakou (Mogilev, Belarus) Quelle: privat, 2014

Гендиректор DW обеспокоен насилием против журналистов в Беларуси 01.06.2021

Петер Лимбург рад тому, что белорусский журналист Бураков перенес 20 суток ареста без большого ущерба. В то же время гендиректор DW выразил беспокойство по поводу применения насилия против журналистов в Беларуси.
Russland Filmfestival Artdokfest in Moskau - Vitali Manski. Foto: Sergey Satanovsky/DW April 2020

"Артдокфест" состоялся, несмотря на усиленное давление властей 10.04.2021

В России с чередой скандалов прошел "Артдокфест". На фестивале документального кино показали и фильмы производства Deutsche Welle.

Как и почему старались сорвать Artdocfest (09.04.2021) 09.04.2021

Более ста фильмов представлены в Москве на фестивале документального кино Artdocfest. Пересмотрев их, невольно задумываешься о сегодняшней России, о том, о чем многие в стране не решаются сказать. Из страха перед властью.
Das ist ein weißrussischer Journalist Alexander Burakov, der auch mit DW zusammen arbeitet. Er hat dieses Foto heute für uns gemacht. Er wurde am 8.05 festgenommen und ihm wird die Teilnahme an einer nicht erlaubten Kundgebung vorgeworfen.

Гендиректор DW протестует по поводу приговора журналисту в Беларуси 07.08.2020

В письме, направленном послу Республики Беларусь в ФРГ Петер Лимбург назвал осуждение Александра Буракова "очевидным актом государственного произвола".
Siebtklässler strecken am 23.11.2016 während des Deutschunterrichts in einem Gymnasium in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) ihre Hände nach oben. Foto: Felix Kästle/dpa | Verwendung weltweit

Кто в наше время учит немецкий язык 04.06.2020

Сколько людей в мире изучает немецкий язык? Какие результаты дала первая немецкая "пятилетка" в России? Ответы - в новом исследовании.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters und DW Intendant Peter Limburg Foto: DW/A. Wisskirchen

Гендиректор DW Петер Лимбург: "Журналистика может спасти жизни" 03.05.2020

Во время пандемии коронавируса на журналистах лежит особая ответственность. Они - те, кто может указать правительствам на совершаемые ими ошибки, пояснил глава медиакомпании Deutsche Welle.

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

DW и российская Госдума стремятся к диалогу 07.11.2019

Представители Deutsche Welle и депутаты российской Государственной думы встретились в Москве для неофициальных бесед. Обмен мнениями планируется продолжить в Берлине.
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

DW отвергает угрозы со стороны Госдумы 04.09.2019

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, в ответ DW пригрозили лишить аккредитации. Гендиректор Лимбург отверг обвинения в адрес компании.

DW Global Media Forum 2019 | Freedom of Speech Award 2019 | Sedat Ergin (former Editor-in-chief, daily newspaper Hürriyet, Turkey) and Anabel Hernández (Journalist) © DW/F. Görner

Мексиканская журналистка Эрнандес получила премию DW "За свободу слова" 27.05.2019

Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес удостоена премии Deutsche Welle "За свободу слова" за ее вклад в борьбу с коррупцией и за защиту свободы мнений у себя на родине.
26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

GMF 2019: СМИ, популисты и борьба за власть 27.05.2019

Кому принадлежит власть в СМИ, политике и обществе? Об этом будут дискутировать участники Global Media Forum в Бонне, который в 12-й раз проводит медикомпания Deutsche Welle.
Bonner Bundesviertel: Antennen auf dem Dach der Deutschen Welle Copyright: JOKER/JOKER/HartwigxLohmeyer JOKER090712060398 Bonner Federal District Antennas on the Roof the German Wave Copyright Joker Joker HartwigxLohmeyer JOKER090712060398

Власти Венесуэлы отключили сигнал испаноязычному телеканалу DW 14.04.2019

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург призвал власти Венесуэлы возобновить вещание кабельного телеканала медиакомпании. Его передачи по-прежнему доступны в соцсетях и на YouTube.
Deutsche Welle Global Media Forum 2018 / Opening ceremony © DW/P. Böll

Петер Лимбург переизбран на посту генерального директора DW 28.09.2018

Переизбрание Лимбурга единогласно одобрил Совет по вещанию DW на заседании в Берлине.
GMF-2018: Как СМИ помогают преодолеть неравенство в мире

GMF-2018: Как СМИ помогают преодолеть неравенство в мире 11.06.2018

Главной темой Global Media Forum в Бонне станет глобальное неравенство. 2000 участников со всего мира обсудят роль и практические возможности СМИ в борьбе с этим явлением.
Beim Festakt aus Anlass des 65-jährigen Bestehens der DW am heutigen Dienstag, 5. Juni, im Paul-Löbe-Haus in Berlin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Ehrengast.

Как в бундестаге отметили 65-летие Deutsche Welle 05.06.2018

На церемонии по случаю 65-летия Deutsche Welle Ангела Меркель похвалила медиакомпанию за серьезную журналистику и объективность. С юбилеем DW поздравили немецкие и зарубежные политики.
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

65 лет Deutsche Welle: новые ожидания и новые вызовы 05.06.2018

5 июня в бундестаге состоится праздничная церемония по случаю 65-летия Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет говорить о новых вызовах, стоящих перед DW в эпоху мировых кризисов и растущего популизма.
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