Петер Лимбург, генеральный директор DW

Как и почему старались сорвать Artdocfest (09.04.2021)

Более ста фильмов представлены в Москве на фестивале документального кино Artdocfest. Пересмотрев их, невольно задумываешься о сегодняшней России, о том, о чем многие в стране не решаются сказать. Из страха перед властью.