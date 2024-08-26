DW обжалует приговор журналисту Бюленту Мумаю в КС Турции

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle намерена обжаловать приговор сотрудничающему с ней турецкому репортеру Бюленту Мумаю в Конституционном суде (КС) Турции. DW твердо стоит на стороне журналиста и обеспечит ему полную правовую поддержку, заявил гендиректор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) в понедельник, 26 августа.

"Бюлент Мумай - бесстрашный, опытный и критический журналист, которого турецкие власти, очевидно, пытаются заставить замолчать. Обвинения против него явно беспочвенны и лишь служат предлогом для запугивания его самого и других журналистов в Турции", - отметил он.

Бюлент Мумай - координатор турецкой редакции DW в Стамбуле. В 2023 году суд в Стамбуле приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно по обвинению в публикации предположительно секретной информации, имеющей отношение к владельцу одной из стамбульских строительных компаний. Поскольку апелляция на этот приговор была отклонена на прошлой неделе, журналисту угрожает реальное тюремное заключение. У Мумая осталась лишь одна юридическая возможность - обжаловать приговор в КС Турции.

Нарушение судебного запрета

По сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, с которой Мумай также сотрудничает, недовольство турецких властей вызвал тот факт, что журналист нарушил судебный запрет на публикацию материалов, касающихся присуждения миллиардного контракта одной из близких к правительству компаний. Владелец этой компании пожаловался на то, что Мумай незаконно распространял частную информацию. В то же время журналист подчеркивает, что всего лишь делал свою работу.

Бюлент Мумай скептически оценивает шансы на успех в суде. "Честно говоря, я и не ожидал, что апелляция будет решена в мою пользу. Было бы удивительно, если бы судебная система, политизированная дворцовым режимом, вынесла решение в пользу журналиста, особенно в то время, когда свобода прессы исчезла. Судебные иски и приговоры против меня и других журналистов преследуют две цели - нейтрализовать нас и запугать и заткнуть рот другим журналистам", - сказал он.