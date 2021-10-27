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В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер решили уступить свои места в немецком парламенте двум молодым депутатам от христианских демократов - Надин Шён и Маркусу Улю.
В рамках конференции Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Германии, США и Украины по ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".
Германии удастся избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших, подчеркнул Альтмайер. В то же время он с пониманием отнесся к заведениям, которые не пускают непривитых.
Семидневный средний показатель прироста заражений вырос с 4,9 до 6,5 случая на 100 тысяч человек. Министр экономики ФРГ призывает не спешить с ослаблением ограничений, чтобы избежать нового локдауна.
Германия продолжает обсуждать с США будущее "Северного потока-2". Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, не раскрывая деталей, рассказал в интервью DW о том, какие аспекты особенно важны для Берлина.
Петер Альтмайер в беседе с DW рассказал о перспективах компромисса с Вашингтоном по "Северному потоку - 2", а также коснулся сотрудничества с США в вопросах изменения климата и сроков переговоров по тарифам на сталь.
Евросоюз и США могут достичь соглашения по тарифам на сталь и алюминий до конца 2021 года, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
Глава Минэкономики ФРГ полагает, что с США удастся найти компромисс по новому газопроводу из России. В августе Конгресс США планирует вновь рассмотреть вопрос о санкциях против "Северного потока-2".
После инцидента с самолетом Ryanair и задержанием находившегося в нем блогера Романа Протасевича ЕС будет расширять санкции в отношении руководства Беларуси, уверен Петер Альтмайер.
Основные темы форума - защита климата, новые источники энергии, структурные изменения и цифровизация. Из-за пандемии коронавируса конференция проводится в виртуальном формате.
Будущее газопровода не должно зависеть от отдельных вопросов прав человека в России, считает министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Петер Альтмайер назвал преследование Алексея Навального нарушением принципов правового государства, но в то же время выступил за продолжение диалога с Москвой и за экономическое сотрудничество с ней.
Приговор Алексею Навальному не должен мешать строительству нового газопровода. Экономические связи с Россией - это одно, а грубые нарушения прав человека - другое, сказал Петер Альтмайер.
Министр энергетики Германии Петер Альтмайер ожидает, что новый президент США будет принимать меньше односторонних решений. Глава МИД ФРГ Хайко Мас полагает, что при Байдене изменится не все, но многое улучшится.
Петер Альтмайер против того, чтобы пересматривать "каждые пару месяцев" долгосрочный проект. Газопровод важен в связи с переходом ФРГ к возобновляемой энергетике, заявил немецкий министр.
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