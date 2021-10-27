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Петер Альтмайер

HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

Правительство ФРГ понизило прогноз роста экономики на 2021 год 27.10.2021

В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin, geben eine Pressekonferenz. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Die beiden Minister machen damit den Weg frei für Schön und Uhl, die dann als Nachrücker von der CDU-Landesliste in den Bundestag kommen.

В ФРГ министры обороны и экономики отказались от мандатов в бундестаге 09.10.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер решили уступить свои места в немецком парламенте двум молодым депутатам от христианских демократов - Надин Шён и Маркусу Улю.
14. Mai 2019 Bauarbeiten an der Anlandestation in Lubmin Auf dem Gelände des Lubminer Energie- und Technologiestandortes westlich des Industriehafens entsteht die Anlandestation für die Nord Stream 2-Pipeline.

Германия и США ведут переговоры с Киевом о помощи из-за "Северного потока - 2" 23.08.2021

В рамках конференции Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Германии, США и Украины по ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".
Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Themenbild-Kommt der Bruecken Lockdown, um die dritte Welle zu brechen Menschenleerer Odeonsplatz in Muenchen mit Feldherrnhalle und Theatiner Kirche. Schild Maskenpflicht in den Fussgaengerzonen in Muenchen am 06.04.2021. Ausgangssperre,Ausgangsbeschraenkung,Nachtaufnahme, *** When will the mask obligation end in Germany Experts assume that the mouth guard will remain with us for a while Archive photo Topic image Will the bridge lockdown come to break the third wave Empty Odeonsplatz in Munich with Feldherrnhalle and Theatiner church Sign Mask obligation in the pedestrian zones in Munich on 06 04 202

Министр экономики ФРГ: В Германии не будет нового локдауна 22.08.2021

Германии удастся избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших, подчеркнул Альтмайер. В то же время он с пониманием отнесся к заведениям, которые не пускают непривитых.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 10.05.21 *** LEIPZIG, GERMANY - MAY 10: A general view into a mobile vaccination center during the vaccination campaign with the Pfizer / BioNTech vaccine against Covid-19 in the Markkleeberg suburb town hall on May 10, 2021 in Leipzig, Germany. Germany has succeeded in accelerating its nationwide vaccinations in recent weeks. Approximately one third of the population has received a first dose. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии уже неделю растет показатель заражаемости коронавирусом 13.07.2021

Семидневный средний показатель прироста заражений вырос с 4,9 до 6,5 случая на 100 тысяч человек. Министр экономики ФРГ призывает не спешить с ослаблением ограничений, чтобы избежать нового локдауна.

Министр экономики ФРГ: "У России огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии" 25.06.2021

Германия продолжает обсуждать с США будущее "Северного потока-2". Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, не раскрывая деталей, рассказал в интервью DW о том, какие аспекты особенно важны для Берлина.
16.10.2019****German Economy Minister Peter Altmaier looks on prior to the start of the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin on October 16, 2019. (Photo by AXEL SCHMIDT / AFP) (Photo by AXEL SCHMIDT/AFP via Getty Images)

Министр экономики ФРГ рассказал о "новом старте" в отношениях с США 25.06.2021

Петер Альтмайер в беседе с DW рассказал о перспективах компромисса с Вашингтоном по "Северному потоку - 2", а также коснулся сотрудничества с США в вопросах изменения климата и сроков переговоров по тарифам на сталь.
Steel coils sit on wagons when leaving the thyssenkrupp steel factory in Duisburg, Germany, Friday, March 2, 2018. U.S. President Donald Trump risks sparking a trade war with his closest allies if he goes ahead with plans to impose steep tariffs on steel and aluminum imports, German officials and industry groups warned Friday. (AP Photo/Martin Meissner) |

"Война тарифов": министр экономики ФРГ допустил скорое соглашение ЕС с США 25.06.2021

Евросоюз и США могут достичь соглашения по тарифам на сталь и алюминий до конца 2021 года, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
German Economy Minister Peter Altmaier gives a news conference to present the government's economic spring projection, amid the novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Berlin, Germany April 29, 2020. Tobias SCHWARZ/Pool via REUTERS

Министр экономики ФРГ уверен в разрешении спора с США вокруг "Северного потока-2" 24.06.2021

Глава Минэкономики ФРГ полагает, что с США удастся найти компромисс по новому газопроводу из России. В августе Конгресс США планирует вновь рассмотреть вопрос о санкциях против "Северного потока-2".
German Economy Minister Peter Altmaier speaks during a news conference on climate and economic policy in Berlin, Germany September 11, 2020. Odd Andersen/Pool via REUTERS

Министр экономики ФРГ выступил за дальнейшее ужесточение санкций в отношении Минска 27.05.2021

После инцидента с самолетом Ryanair и задержанием находившегося в нем блогера Романа Протасевича ЕС будет расширять санкции в отношении руководства Беларуси, уверен Петер Альтмайер.
Windkraftrad und rauchende Schornsteine am Uniper Steinkohlekraftwerk Scholven, im Gegenlicht, Gelsenkirchen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Лейпциге проходит 13-я германо-российская сырьевая конференция 29.04.2021

Основные темы форума - защита климата, новые источники энергии, структурные изменения и цифровизация. Из-за пандемии коронавируса конференция проводится в виртуальном формате.
(FILES) This file photo taken on March 26, 2019 shows a man working at the construction site of the Nord Stream 2 gas pipeline in Lubmin, northeastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Министр экономики Германии призвал не связывать "Северный поток - 2" и Навального 25.04.2021

Будущее газопровода не должно зависеть от отдельных вопросов прав человека в России, считает министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
16.10.2019****German Economy Minister Peter Altmaier looks on prior to the start of the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin on October 16, 2019. (Photo by AXEL SCHMIDT / AFP) (Photo by AXEL SCHMIDT/AFP via Getty Images)

Министр экономики ФРГ: Отношения России и ЕС достигли низшей точки 16.02.2021

Петер Альтмайер назвал преследование Алексея Навального нарушением принципов правового государства, но в то же время выступил за продолжение диалога с Москвой и за экономическое сотрудничество с ней.
Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, stellt in der Bundespressekonferenz den Jahreswirtschaftsbericht 2021 vor. +++ dpa-Bildfunk +++

Министр экономики ФРГ Альтмайер - против отказа от "Северного потока - 2" 07.02.2021

Приговор Алексею Навальному не должен мешать строительству нового газопровода. Экономические связи с Россией - это одно, а грубые нарушения прав человека - другое, сказал Петер Альтмайер.
07.11.2020 President-elect Joe Biden speaks, Saturday, Nov. 7, 2020, in Wilmington, Del. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool) |

Правительство ФРГ возлагает большие надежды на Джо Байдена 09.11.2020

Министр энергетики Германии Петер Альтмайер ожидает, что новый президент США будет принимать меньше односторонних решений. Глава МИД ФРГ Хайко Мас полагает, что при Байдене изменится не все, но многое улучшится.
Baustelle der Pipeline Nord Stream 2. Ort: Lubmin, Mecklenburg Vorpommern DAtum: 28.10.2019 Copyright: Vladimir Esipov/DW 1068 -Jens Müller, Pressesprecher NordStream 2 1064 - Steffen Ebert,Pressesprecher NordStream2

Министр экономики Германии выступил в поддержку "Северного потока - 2" 24.09.2020

Петер Альтмайер против того, чтобы пересматривать "каждые пару месяцев" долгосрочный проект. Газопровод важен в связи с переходом ФРГ к возобновляемой энергетике, заявил немецкий министр.
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