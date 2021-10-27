Министр экономики ФРГ рассказал о "новом старте" в отношениях с США

Петер Альтмайер в беседе с DW рассказал о перспективах компромисса с Вашингтоном по "Северному потоку - 2", а также коснулся сотрудничества с США в вопросах изменения климата и сроков переговоров по тарифам на сталь.