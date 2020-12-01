В Лейпциге проходит 13-я германо-российская сырьевая конференция

В Лейпциге в четверг, 29 апреля, открылась 13-я германо-российская сырьевая конференция. Основные темы форума в нынешнем году - защита климата, новые источники энергии, структурные изменения и цифровизация, а также развитие германо-российского партнерства в области устойчивого развития.

Из-за пандемии коронавируса конференция под патронатом премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) проходит в онлайн-формате. Среди участников встречи - министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), его российский коллега Александр Новак и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Конференция продлится до 30 апреля. Накануне - 28 апреля - перед открытием основного форума прошла предконференция молодых ученых в сотрудничестве с Горной академией Фрайберга и Санкт-Петербургским горным университетом. Участники обсудили вопросы защиты окружающей среды, переработки отходов, технологии в сфере безопасности и другие темы.

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