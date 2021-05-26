Министр экономики ФРГ выступил за дальнейшее ужесточение санкций в отношении Минска

Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) высказался за ужесточение санкций ЕС в отношении властей Беларуси после принуждения к посадке в аэропорту Минска гражданского самолета авиакомпании Ryanair и задержания находившегося на борту оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича. "Мы уже приняли решение об экономических санкциях и, несомненно, будем дальше их расширять", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 27 мая.

По его словам, важно, чтобы страны ЕС при этом действовали сплоченно. Кроме того, необходимо как можно скорее ввести в действие принятые европейцами штрафные меры, в том числе запрет на пролет над странами ЕС самолетов белорусских авиакомпаний и их рейсы в европейские города, подчеркнул далее Альтмайер. Он назвал действия белорусского руководства беспрецедентными, скандальными, преступными и нарушающими международное законодательство.

Захват самолета Ryanair

23 мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, которого до аэропорта Минска сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", силовики арестовали находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ Софью Сапегу. Протасевича - сооснователя Telegram-канала Nexta и администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - обвиняют в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

За принуждение к посадке в Минске самолета и арест Протасевича и Сапеги 24 мая участники саммита ЕС ввели санкции в отношении Беларуси. Всех авиаперевозчиков Евросоюза призвали избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой штрафной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

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