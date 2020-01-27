 Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 27.01.2020

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Германия

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

Германские медики выявили у жителя Баварии заражение коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других баварцев.

Медицинский микроавтобус Volkswagen в Кельне

Коронавирус нового типа 2019-nCoV из Китая добрался до Германии. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг, сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли в ночь на вторник, 28 января. Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии, подчеркнули в ведомстве. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Министерство проведет пресс-конференцию утром 28 января. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Распространение вируса

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.

Контекст

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4000 человек, а число скончавшихся превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин  свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

ВОЗ не стала объявлять чрезвычайное положение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. ВОЗ объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая. Однако генеральный директор организации Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР для консультаций с правительством и экспертами в медицинской сфере.

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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