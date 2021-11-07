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ПЕН-центр

Международная неправительственная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann geht am 19.09.2013 nach einem Rundgang durch die Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in den Außenbereich. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Studie: Fast jeder zweite Straftäter nach neun Jahren rückfällig vom 14.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Арестованному в Беларуси россиянину Дудникову предъявлено новое обвинение 07.11.2021

Егора Дудникова, задержанного в Минске весной, обвинили в "разжигании социальной вражды". Ранее белорусские власти вменили ему в вину "грубое нарушение общественного порядка".
A setting sun lights up the Kremlin in Moscow, Russia on 04 January 2010. Temperature in Moscow on 04 January dropped to minus 20 degrees Celsius. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Почти три четверти россиян не будут праздновать День народного единства 04.11.2021

Менее 20 процентов россиян намерены отметить День народного единства или годовщину Октябрьской революции, выяснил "Левада-центр". Чаще всего желание отпраздновать выражали опрошенные старше 55 лет.
Leonid Sudalenko, Gomel, Weißrussland, Belarus, Schmarotzer-Gesetz

В Гомеле осуждены правозащитник и волонтер "Весны" 03.11.2021

Суд в Гомеле приговорил правозащитника "Весны" Леонида Судаленко к трем годам колонии, а волонтера Татьяну Ласицу - к двум с половиной годам.
(FILES) In this file photo taken on May 13, 2021, Aiden Arthurs receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine from Pharmacist Andrew Mac (R) in Bloomfield Hills, Michigan. - A high level medical panel of US government advisors was meeting on October 26, 2021, to decide whether to authorize the Pfizer Covid-19 vaccine in five-to-11-year-olds, likely paving the way for younger children to get their shots within weeks. If, as expected, the independent experts convened by the Food and Drug Administration (FDA) vote in favor, it will set in motion actions leading to 28 million more Americans becoming eligible for immunization. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

В США одобрена вакцинация детей от 5 до 11 лет от коронавируса 03.11.2021

Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.
Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, who will find out whether he will be extradited to the United States. Issue date: Monday January 4, 2021. Wikileaks founder Assange, 49, faces an 18-count indictment, alleging a plot to hack computers and a conspiracy to obtain and disclose national defence information. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:57383984

Джулиан Ассанж стал почетным членом немецкого ПЕН-центра 02.11.2021

Немецкий ПЕН-центр присвоил основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу звание почетного члена. Объединение называет его задержание политически мотивированным и требует освобождения.
ARCHIV - 17.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blick auf den Eingang zum Oberlandesgericht. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beginnt am Montag ein Terrorprozess gegen einen Mann aus Sri Lanka. Dem 37-Jährigen wird nach Angaben des Gerichts unter anderem die Begehung von Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er soll als Mitglied der terroristischen Vereinigung «Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)» auch an einer Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt haben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ эвакуировали несколько судов из-за угрозы взрывов 29.10.2021

В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего суда земли Северная Рейн - Вестфалия. В Вуппертале под угрозой взрыва эвакуировали Центр правосудия.

ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 13, 2018: Logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service, on a smartphone. On April 6, 2018, Russia's Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor), filed a suit to block Telegram for refusing to hand over its encryption keys to law enforcement agencies. On April 13, 2018, Moscow's Tagansky District Court has ruled to block Telegram in Russia. Anton Vaganov/TASS Foto: Anton Vaganov/TASS/dpa |

МВД Беларуси внесло еще два Telegram-канала в список "экстремистских" 27.10.2021

Telegram-сообщество "Мая краiна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ" пополнили перечень каналов, признанных властями республики экстремистскими. Минск грозит их подписчикам уголовной ответственностью.
ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 13, 2018: Logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service, on a smartphone. On April 6, 2018, Russia's Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor), filed a suit to block Telegram for refusing to hand over its encryption keys to law enforcement agencies. On April 13, 2018, Moscow's Tagansky District Court has ruled to block Telegram in Russia. Anton Vaganov/TASS Foto: Anton Vaganov/TASS/dpa |

Семейную пару из Минска восьмой раз осудили за личную переписку 22.10.2021

Более 3 месяцев в заключении - семейной паре из Минска восьмой раз дали "сутки" за пересылку друг другу новостей из Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими.

ARCHIV - Der prominente weißrussische Menschenrechtler Ales Beljazki während seiner Gerichtsverhandlung in Minsk (Archivfoto vom 02.11.2011). Beljazki soll nach dem Willen der autoritären Justiz des Landes wegen angeblicher Steuerhinterziehung fünf Jahre ins Straflager. In dem nach internationaler Einschätzung politisch motivierten Prozess in Minsk forderte Staatsanwalt Wladimir Sajkowski am Mittwoch 23.11.2011 die Verurteilung des Leiters der Hilfsorganisation Wesna. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++

100 дней ареста. О чем пишет Алесь Беляцкий из тюрьмы? 22.10.2021

Коллеги главы правозащитного центра "Весна", политзаключенного Алеся Беляцкого очень редко получают от него письма. DW рассказывает, о чем правозащитник пишет из СИЗО на улице Володарского.
18.02.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this photo illustration are copies of the Constitution of the Russian Federation at the Russian State Library. The constitutional amendment group meets on February 20 to settle a date for the national vote day. On January 23, the Russian State Duma unanimously approved a draft law on constitutional amendments, proposed by the Russian President. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Более половины россиян не чувствуют себя под защитой закона 20.10.2021

Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не чувствуют себя защищенными законом. Мнения о том, насколько в России можно жить, не нарушая закона, разделились поровну.
Paris Mayor and Socialist Party (PS) candidate for the 2022 French presidential election Anne Hidalgo hold a red rose as she acknowledges the applause during the result of the vote of the PS militants to designate their candidate for the presidential election in Paris on October 14, 2021. Hidalgo was nominated late on October 14, 2021, by the Socialist Party to run for the 2022 French presidential election. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа 15.10.2021

Анн Идальго набрала около трех четвертей голосов, обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля.
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках 14.10.2021

Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".
Koffer, Taschen, Gepäck, Reisegepäck, Wien, Flughafen, 30. 05. 2017 Koffer, Taschen, Gepäck, Reisegepäck, Suitcase Bags Luggage Luggage Vienna Airport 30 05 2017 Suitcase Bags Luggage Luggage

Из России за последние 20 лет эмигрировали до 5 млн человек 07.10.2021

С 2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн граждан, говорится в новом исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились.
Crystal Wailing Wall unveiled at Babi Yar memorial site in Kiev, KIEV, UKRAINE - OCTOBER 6, 2021: Svyatoslav Vakarchuk, the founder of the Voice Party, the frontmant for the rock band Okean Elzy, attends a ceremony to unveil the Crystal Wailing Wall at the Babi Yar memorial site and mark the 80th anniversary of the largest local WWII massacre. Babi Yar is a ravine in the northwestern part of the Ukrainian capital, where Nazi German troops and local collaborationists carried out mass executions of Jewish and Roma civilians as well as Soviet prisoners of war. Irina Yakovleva/TASS

В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления" 07.10.2021

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
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