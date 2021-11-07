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Международная неправительственная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов.
Егора Дудникова, задержанного в Минске весной, обвинили в "разжигании социальной вражды". Ранее белорусские власти вменили ему в вину "грубое нарушение общественного порядка".
Менее 20 процентов россиян намерены отметить День народного единства или годовщину Октябрьской революции, выяснил "Левада-центр". Чаще всего желание отпраздновать выражали опрошенные старше 55 лет.
Суд в Гомеле приговорил правозащитника "Весны" Леонида Судаленко к трем годам колонии, а волонтера Татьяну Ласицу - к двум с половиной годам.
Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.
Немецкий ПЕН-центр присвоил основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу звание почетного члена. Объединение называет его задержание политически мотивированным и требует освобождения.
В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего суда земли Северная Рейн - Вестфалия. В Вуппертале под угрозой взрыва эвакуировали Центр правосудия.
Telegram-сообщество "Мая краiна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ" пополнили перечень каналов, признанных властями республики экстремистскими. Минск грозит их подписчикам уголовной ответственностью.
Более 3 месяцев в заключении - семейной паре из Минска восьмой раз дали "сутки" за пересылку друг другу новостей из Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими.
Коллеги главы правозащитного центра "Весна", политзаключенного Алеся Беляцкого очень редко получают от него письма. DW рассказывает, о чем правозащитник пишет из СИЗО на улице Володарского.
Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не чувствуют себя защищенными законом. Мнения о том, насколько в России можно жить, не нарушая закона, разделились поровну.
Анн Идальго набрала около трех четвертей голосов, обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля.
Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".
С 2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн граждан, говорится в новом исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились.
На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.
Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
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