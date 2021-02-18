Умер известный белорусский поэт и переводчик Алесь Рязанов

26 августа стало известно о смерти известного белорусского поэта, переводчика и автора литературно-критических эссе Алеся Рязанова. Он скончался на 74-м году жизни.
Алесь Рязанов был ярким новатором, неутомимым создателей новых слов и форм, расширившим границы жанра философской поэзии. Публиковать лирику начал в 1960-х годах, подвергался цензуре. В 1969 году был исключен с философского факультета БГУ за организацию обращения студентов с требованием восстановить обучение в университете на белорусском языке. Окончил филфак Брестского педагогического института. За долгий период творчества выпустил несколько сборников стихов, множество стихотворных текстов, а также был литературным работником и редактором в крупных редакциях. В 1990 году удостоен литературной премии имени Янки Купалы. Входил в Союз белорусских писателей, был вице-президентом белорусского ПЕН-центра, ликвидированного белорусскими властями в августе этого года.
Алесь Рязанов жил и работал в Германии
Алесь Рязанов переводил на белорусский язык с литовского, латышского, грузинского, чешского и английского произведения зарубежных авторов, например комедию Шекспира "Сон в летнюю ночь". C начала 2000-х, будучи более востребованным в Европе, чем у себя на родине, жил в эмиграции, преимущественно в Швейцарии, Австрии и Германии. В 1999-2000 годах был стипендиатом "Берлинской творческой программы" фонда DAAD. Белорусский поэт также стал первым стипендиатом программы имени Ханны Арендт для преследуемых писателей и получал поддержку Литературного дома в городе Ганновере. В 2003 году был награжден престижной австрийской премией имени Гердера за вклад в европейское культурное наследие.
Его работы публиковались в берлинском издательстве Agora. В 2004 году в Австрии был опубликован сборник "Wortdichte", в который вошли стихи, сочиненные во время его пребывания в Граце. Алесь Рязанов сочинял лирику и на немецком языке, называя свои стихословы "вортдихтами". "Поэтический язык отличается от разговорного. Поэтический язык создают, его чувствуют. Я вышел на эту волну углубления в немецкий язык и заговорил с немецкими словами так, как говорю с белорусскими. И эти слова отозвались - я создал почти новый жанр в немецкой поэзии: написал эти "вортдихте", - объяснял он в интервью DW в 2006 году.
В 2011 году белорусское издательство "Логвинов" выпустило книгу немецкоязычных стихов "Der Mond denkt, die Sonne sinnt" ("Луна думает, солнце размышляет"), а в 2013 году - поэтические циклы на белорусском и немецком языках "Гліна. Камень. Жалеза" (" Lehm. Stein. Eisen").
Последние годы жил в Минске. Прощание с Алесем Рязановым пройдет 28 августа в минском соборе святых Петра и Павла.
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Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц