Хорошие времена для белорусского искусства?

На конгрессе белорусской культуры в эмиграции в Варшаве говорили о том, как художникам найти поддержку в Европе, не потерять себя и продвигать белорусское искусство. Репортаж DW.

Первый конгресс белорусской культуры в эмиграции прошел 16-17 сентября в Центре креативности в Варшаве. Начался он с выступления "Вольнага хора" в память о художнике и политзаключенном Алесе Пушкине, умершем в июле 2023 года в тюрьме.

"В Беларуси разворачивается спираль репрессий", - напомнил во время открытия специальный представитель МИД Польши по сотрудничеству с белорусскими демсилами Артур Михальский. "Я верю, что белорусам суждено иметь свободную, демократическую, независимую страну. Я верю, что белорусская культура вам в этом очень поможет", - отметил он.

Портрет умершего в тюрьме художника Алеся Пушкина на Конгрессе белорусской культуры в Варшаве Фото: Inbelkult 2.0.

О деятельности в изгрании рассказала председательница белорусского ПЕН-центра, писательница Татьяна Недбай: "Мы продолжаем работать по той же повестке, с той лишь разницей, что ГУБОПиК не врывается в наши квартиры". Эмиграция упрощает работу, но, с другой стороны, есть риск потерять "ощущения, которые люди испытывают внутри страны", пояснила она DW. Поэтому ПЕН-центр, хоть и непублично, но поддерживает контакты со своими друзьями в Беларуси.

Готовность к диалогу - это уже результат

"В Беларуси культурные организации были довольно тесно связаны, сегодня они, оказавшись в вынужденной эмиграции, разбросаны по разным странам. Плюс условия конфиденциальности - это приводит к тому, что мы очень мало знаем даже о наших ближайших партнерах", - отметила Недбай.

"Готовность к разговору, диалогу - это уже результат того, что мы еще не сдались, что белорусские творцы хотят что-то изменить и улучшить", - рассказала создательница организации Інбелкульт 2.0, руководительница "Вольнага хору" Галина Казимировская.

Необходимость проведения конгресса вызвана, прежде всего, масштабами культурной эмиграции из Беларуси, считает она. "Деятелям искусства эмигрировать довольно сложно, потому что это самая неподходящая профессия. Поэтому мы ищем поддержку с разных сторон, чтобы больше людей искусства осталось в своей сфере", - отметила Казимировская.

Музей белорусского искусства в изгнании

На одной из панелей конгресса речь шла о взаимодействии представителей белорусской культуры с европейскими партнерами и способах получения поддержки. Своим опытом поделилась одна из организаторов фестиваля белорусской культуры Minsk x Minga в Германии Инна Валицкая.

В этом году фестиваль прошел в Мюнхене во второй раз. Мероприятие финансируется Баварской канцелярией и несколькими фондами.

"Мы хотим, чтобы наша программа была ориентирована на немецкого зрителя, на немецкую аудиторию, чтобы построить мост между белорусской культурой и немецкой аудиторией", - объяснила Валицкая.

Арт-менеджер, соучредительница и арт-директор Ambasada Kultury Анна Чистосердова также отметила, что аудитория белорусских проектов расширилась за счет европейских зрителей. Презентации белорусской культуры за рубежом, по ее мнению, могло бы способствовать создание музея современного белорусского искусства и формирование коллекции, которая в будущем могла бы переехать в Беларусь.

Выставку "вольнай Беларусі" готовили к Венецианской биеннале 2022 года

Во второй день конгресса прошли секции, посвященные белорусскому театру, издательскому делу, традиционному и изобразительному искусству в эмиграции. На последней встрече обсуждалось возможное участие белорусских художников в масштабных международных мероприятиях, таких как Венецианская биеннале в 2024 году. Экспозиция художников "вольнай Беларусі" готовилась к выставке 2022 года, но из-за соучастия режима Александра Лукашенко в войне против Украины представить ее не удалось.

"Думаю, сейчас хорошие времена для белорусского искусства", - подчеркнула в разговоре с DW искусствовед и директор берлинской галереи Prater Galerie Лена Пренц. С 2020 года количество белорусских художников за рубежом значительно увеличилось. "Наша задача - уловить темы, тенденции, сейсмографическую способность художников реагировать на ситуацию и показывать наши проекты", - добавила собеседница.

Уехавшим белорусским писателям важно, чтобы их читали на Западе

Конгресс завершился литературными чтениями с участием Альгерда Бахаревича и Юлии Тимофеевой. Книги этих и других авторов можно было приобрести на ярмарке, организованной белорусскими издательствами за рубежом. Юлия Тимофеева представила две новые книги -"Мінскі дзённік: 2020-2021" и перевод сборника стихов "Республика глухих" американского поэта и критика Ильи Каминского, который Тимофеева сделала вместе с Вальжиной Морт.

"Мінскі дзённік: 2020-2021", рассказала она, был написан на английском языке, а отправной точкой стало эссе о белорусских протестах, которое Юлии заказала газета Financial Times. "Белорусский перевод для меня был трудным: сложно найти голос, тон, с которым можно говорить об этих событиях. В определенной степени прорабатывала травму", - призналась автор.

Альгерд Бахаревич и Юлия Тимофеева Фото: Inbelkult 2.0.

"Я хотел, чтобы переезд и моя жизнь на Западе не поставили на паузу творчество, я хотел закончить то, что начал еще в Минске, и перейти к новым книгам", - поделился с DW Альгерд Бахаревич. В эмиграции он издал три книги: "Ператрус у музеі", "Хлопчык і снег", "Плошча Перамогі".

Писатель отмечает, что в его текстах стало меньше иронии: "Раньше я писал иронические тексты, возможно, играл роль такого-то трикстера в этой литературе. Но после 2020 года ирония изменилась. Сложно улыбаться, когда такое происходит с твоей страной, с белорусами".

Это ставит перед писателями новые задачи: как не скатиться к пафосу, клише и лозунгам, не свести все к простым фразам и ответам. "Для уехавших писателей очень важно, чтобы их узнавали и читали и на Западе. Мне меньше всего хотелось, чтобы это было прочитано как жалоба, как плач по белорусской судьбе", - говорит Бахаревич.

Он обеспокоен тем, что английский перевод рассказа "Карнікі" из сборника "Ператрус у музеі" будет воспринят "как некий политический манифест": "Мне хочется надеяться, что я делаю нечто большее, чем быть послом белорусской боли. Мы все хотим быть художниками. На Западе нас называют писателями в изгнании, и здесь упор делается на изгнание, очень мало внимания уделяется тому, что мы также писатели".

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