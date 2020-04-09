Пасхальная служба на автопарковке (фото)

Дюссельдорф • Один из кинотеатров под открытым небом, рассчитанный на зрителей в автомобилях, находится в Дюссельдорфе. В Страстную пятницу здесь прошла экуменическая служба, в пасхальное воскресенье будет служба католическая, а в понедельник - для протестантов.

И в других городах Германии в пасхальные праздники запланированы богослужения на территории автокинотеатров. Прихожане должны находиться в своих машинах. На время богослужения на месте киноэкрана возводится сцена для священнослужителей. Через микрофон они обращаются к верующим, сидящим в автомобилях.

Автокино в Дюссельдорфе: прихожане съехались на пасхальную службу

Проведение служб в церквях невозможно из-за мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Автокинотеатры дают возможность собрать в одном месте большое количество людей, не подвергая их риску заражения. Но устроители и посетители таких массовых мероприятий должны соблюдать определенные правила. В автокино не допускаются пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Автомобили должны соблюдать между собой дистанцию - минимум одно парковочное место. В машине могут находиться максимум четыре человека, и они не имеют права покидать салон. Окна и двери автомобиля открывать нельзя. Только одно из окон может быть приоткрыто на пять сантиметров, чтобы в салоне был лучше слышен звук.

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