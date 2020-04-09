 Пасхальная служба на автопарковке (фото) | Кадр дня | DW | 12.04.2020

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Кадр за кадром

Пасхальная служба на автопарковке (фото)

Поскольку храмы в Германии закрыты, праздничные богослужения проводятся на территории автокинотеатров. Через микрофон священники обращаются к верующим, сидящим в своих машинах.

Автокинотеатр в Дюссельдорфе

Дюссельдорф • Один из кинотеатров под открытым небом, рассчитанный на зрителей в автомобилях, находится в Дюссельдорфе. В Страстную пятницу здесь прошла экуменическая служба, в пасхальное воскресенье будет служба католическая, а в понедельник - для протестантов.

И в других городах Германии в пасхальные праздники запланированы богослужения на территории автокинотеатров. Прихожане должны находиться в своих машинах. На время богослужения на месте киноэкрана возводится сцена для священнослужителей. Через микрофон они обращаются к верующим, сидящим в автомобилях.

Автокино: прихожане съехались на пасхальную службу

Автокино в Дюссельдорфе: прихожане съехались на пасхальную службу

Проведение служб в церквях невозможно из-за мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Автокинотеатры дают возможность собрать в одном месте большое количество людей, не подвергая их риску заражения. Но устроители и посетители таких массовых мероприятий должны соблюдать определенные правила. В автокино не допускаются пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Автомобили должны соблюдать между собой дистанцию - минимум одно парковочное место. В машине могут находиться максимум четыре человека, и они не имеют права покидать салон. Окна и двери автомобиля открывать нельзя. Только одно из окон может быть приоткрыто на пять сантиметров, чтобы в салоне был лучше слышен звук.

Смотрите также:

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

  • Остерайштедте

    Пасхальный почтамт

    Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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