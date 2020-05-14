 ПАСЕ предостерегает власти Азербайджана от давления на оппозицию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2020

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Мир

ПАСЕ предостерегает власти Азербайджана от давления на оппозицию

Оппозиционных активистов и журналистов в Азербайджане арестовывают якобы за нарушение мер по борьбе с пандемией COVID-19, заявили наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Небоскребы Flame Towers в столице Азербайджана Баку

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предостерегает власти Азербайджана от использования кризиса, вызванного пандемией COVID-19, для борьбы с политическими оппонентами. Наблюдатели ПАСЕ Штефан Шеннах (Stefan Schennach) и Роджер Гейл "получили многочисленные донесения о широкомасштабных репрессиях" в отношении оппозиционеров под предлогом мер безопасности для борьбы с инфекцией, сообщила ассамблея в четверг, 14 мая.

По сведениям наблюдателей ПАСЕ, более 15 оппозиционных активистов и журналистов в Азербайджане были приговорены к арестам на сроки до 30 дней по обвинениям, которые включают нарушение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, а также неподчинение правоохранительным органам.

Шеннах и Гейл особо выделили обеспокоенность "безопасностью политических заключенных и узников совести, поскольку их здоровье и жизни находятся под угрозой в результате возможного заражения". Наблюдатели призвали власти республики "соблюдать международные обязательства в части защиты свободы выражения мнений", а также "воздержаться от злоупотребления мерами по борьбе с пандемией с целью заставить оппозицию замолчать".

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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