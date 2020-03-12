Партнер "Газпрома" OMV расследует траты своего шефа Райнера Зеле

В последние годы Райнер Зеле (Rainer Seele), похоже, жил и трудился в стиле российских олигархов. Он постоянно летал на частных самолетах, устраивал пышные празднества, спонсировал футбольный клуб. Платила за все это возглавляемая им полугосударственная австрийская нефтегазовая компания. Чего он в должной мере не учел: то, что возможно в России, в Австрии все же не проходит.

После публикации журналистского расследования в стране разразился скандал, и 15 мая СМИ облетела новость о том, что Вольфганг Берндт (Wolfgang Berndt), глава наблюдательного совета компании OMV, почти на треть принадлежащей австрийскому государству, назначил проверку служебных расходов своего топ-менеджера на полеты и спонсорство в 2017-2019 годах. Расследование должно завершиться к концу июня.

У Райнера Зеле давние и тесные связи с Россией

Тогда и станет ясно, были ли предосудительными и нарушающими нормы корпоративного управления все те действия, о которых подробно рассказывается в статье под заголовком"Из роскошной жизни нефтяного принца". Ее опубликовал 5 мая австрийский портал dossier.at, занимающийся журналистскими расследованиями. Автор статьи - австрийский экономический журналист Ашвин Санкхолкар (Ashwien Sankholkar). Он поясняет, что в OMV объявлен сейчас режим жесткой экономии, люди теряют былые привилегии и даже работу, и в этой ситуации менеджеры компании возмущены двойной моралью своего шефа и на условиях анонимности готовы "сливать" информацию о его жизни "на широкую ногу" за счет фирмы.

Журналистское расследование о Райнере Зеле на портале dossier.at

Эта, казалось бы, внутренняя история австрийской компании на самом деле имеет прямое отношение к России. Во-первых, потому, что OMV - крупный покупатель российского газа, один из ключевых европейских партнеров "Газпрома", инвестор "Северного потока-2", один из трех участников освоения Южно-Русского нефтегазового месторождения в Западной Сибири.

Во-вторых, потому что 59-летний немец Райнер Зеле до перехода в 2015 году в OMV возглавлял компанию Wintershall, важнейшего многолетнего партнера "Газпрома" в Германии, имеет давние связи в России, уже восемь лет является президентом Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK) в Москве, часто выступает в российских СМИ, в том числе за отмену санкций ЕС.

Но особенно, в-третьих, потому, что немалая часть расследуемых теперь служебных трат Райнера Зеле связана с полетами в Россию, с роскошными торжествами в честь полувекового юбилея сотрудничества с "Газпромом" в Вене и со спонсорским контрактом, подписанным с санкт-петербургским газпромовским футбольным клубом "Зенит".

Полеты на частном самолете за 400 000 евро

На основе счетов компании Jetfly, предоставляющей услуги частных самолетов, автор статьи на dossier.at приходит к выводу, что перелеты главы OMV с 2016 года могли обойтись компании, имеющей строгие правила экономии средств при бронировании авиабилетов, более чем в 400 000 евро. "Любимые направления: Эмираты, а также Россия и Ирландия", - отмечается в статье.

Ее автор задается вопросом, не использовал ли Райнер Зеле, считающийся самым высокооплачиваемым менеджером Австрии с зарплатой в 7,2 миллиона евро по итогам 2019 года, служебные поездки еще и в личных целях, ведь у этого любителя рыбалки имеется частный дом в Ирландии.

Райнер Зеле и министр экономического развития России Максим Орешкин, 2019 год

Что же касается России, то на карте, иллюстрирующей статью, выделен, среди прочих, перелет на частном самолете по маршруту Вена-Осло-Москва-Вена 14-16 ноября 2016 года, стоивший 32 100 евро. Указаны также полеты в оба конца по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург и Вена-Сочи.

Юбилей сотрудничества с "Газпромом" обошелся почти в 869 000 евро

Рассказывается в статье и о "самой дорогой вечеринке в новейшей истории фирмы". Она прошла в Хофбурге, бывшей зимней резиденции австрийских императоров в Вене, в июне 2018 года и была посвящена 50-летию начала поставок российского (советского) природного газа в Австрию. На мероприятие под названием "Золотая свадьба" из Москвы прилетели почетные гости, в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Ради их хорошего настроения денег не жалели. Счет за юбилейную гулянку насчитывает семь страниц и составляет сумму в 868.558,97 евро", - отмечает автор и приводит отрывок из этого платежного документа, где речь, в частности, идет о меню из трех блюд от звездного повара для 400 гостей. При этом фирмы, организовавшие и обслуживавшие праздник, выбирали не на конкурсной основе, хотя этого требуют правила компании, говорится в статье.

Деньги для российского футбола: тайна 25 миллионов евро

Затрагивая тему спонсорства, автор статьи отмечает, что не нашел ни на сайте OMV, ни в официальных отчетах компании упоминания о том, что она с 2018 года является "одним из крупных покровителей российского футбола". И отсылает к своей же, но отдельной статье на портале dossier.at под заголовком "Таинственная сделка с "Зенитом".

В ней указывается, что австрийская фирма "тратит чуть ли не целое состояние на поддержку любимого клуба Владимира Путина, но не разглашает детали сотрудничества". Речь, по данным редакции, может идти о 5 миллионах евро в год в течение пятилетнего срока. 25 миллионов евро - это "гигантская сумма для условий Австрии", поясняется в статье, ведь венский футбольный клуб "Рапид" получает от OMV, согласно спонсорскому контракту на 2019-2021 годы, ежегодно лишь по 1,2 миллиона евро.

На строительстве "Северного потока-2"

В то же время логотипа австрийской компании даже нет на игровой форме основного состава "Зенита", лишь на футболках молодежной команды, так что OMV не имеет рекламного эффекта от этого спонсорства, отмечает Ашвин Санкхолкар. Поэтому он высказывает предположение, что речь может идти о своего рода "подарке "Газпрому", основному спонсору петербургского клуба, который как раз в 2018 году обвинили в нарушениях правил финансового фэйр-плея. Они сводятся к тому, что клубы не должны тратить больше, чем зарабатывают. "Газпром" с помощью различных схем эти правила нарушал, утверждает автор статьи.

Рутинная проверка, о которой сообщили агентству Reuters

В интервью DW автор двух публикаций на портале dossier.at Ашвин Санкхолкар рассказал, что лично его больше всего покоробило в этой истории: "OMV позиционирует себя как предприятие, заботящееся о сохранении климата и бережно относящееся к ресурсам. Боссы, летающие на частных самолетах, не вписываются в такую картину".

К тому же журналиста удивило отсутствие зримого рекламного эффекта от сотрудничества с "Зенитом": "В Австрии OMV поддерживает венский футбольный клуб "Рапид" и одновременно владеет сетью заправочных станций. Спонсорский контракт с "Зенитом" меня удивил, ведь в России у OMV нет бензоколонок".

В ответ на просьбу DW о комментарии к начавшемуся расследованию служебных трат Райнера Зеле пресс-служба OMV письменно ответила, что "подобные проверки проходят регулярно и являются рутинным делом". Отметим, правда, что ни о каждой такой проверке глава наблюдательного совета лично рассказывает Reuters. На соответствующее сообщение агентства пресс-служба как раз и ссылается.

Футбольный клуб "Зенит", 2019 год

Упоминание спонсорского контракта с "Зенитом", говорится далее в ее ответе на запрос DW, имеется на российском сайте OMV. Там сказано, что "с 2018 года OMV - партнер ФК "Зенит" и футбольной академии "Газпром-Зенит". Главная цель этого проекта - поддержка развития молодежного спорта и здорового образа жизни в России, а также укрепление сотрудничества между ведущими российскими и австрийскими спортивными организациями". Пресс-служба подчеркивает, что контракт "прошел экспертизу специалистов по спонсорингу и отдела комплаенса", проверяющего соответствие принимаемых решений правилам и принципам компании.

Спонсорский контракт с "Зенитом" может быть пересмотрен

Австрийская газета Kurier предоставила 14 мая слово самому Райнеру Зеле. В интервью он заявляет, что согласовывает свои частные поездки с наблюдательным советом и что "частные расходы оплачиваются из частного кармана".

Журналист задает ему и такой вопрос: "Мы понимаем, когда OMV спонсирует Венский оперный бал. Но футбол в России? Какая тут отдача?". На это Райнер Зеле отвечает: "Мы во всех странах, в которых работаем, занимаемся спонсорством в различных сферах. Половину добываемого нами в России газа мы там и продаем, а у нас здесь 50 процентов газа поступает из России. Тут дело в имидже".

Детали договора с "Зенитом" он не разглашает, цифру 25 миллионов евро не комментирует. Но подтверждает, что OMV вынуждена в этом году сокращать также и спонсорскую деятельность: "Подчеркиваю: все наши расходы сейчас пересматриваются".

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