 ПАРНАС поддержит ″Яблоко″ на выборах в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2021

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Россия

ПАРНАС поддержит "Яблоко" на выборах в Госдуму

Российская оппозиционная Партия народной свободы, возглавляемая Михаилом Касьяновым, призвала свих сторонников голосовать за "Яблоко". Сам ПАРНАС в выборах не участвует.

Выборы в России (фото из архива)

Выборы в России (фото из архива)

Российская оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) призвала своих сторонников голосовать на выборах в Государственную думу за список партии "Яблоко". Об этом говорится в одобренном в четверг, 9 сентября, заявлении ПАРНАС. "Яблоко" стала единственной допущенной к участию в этих выборах партией, отстаивающей близкие нам принципы демократии и свободы", - отмечается в документе.

Федеральный политсовет партии, возглавляемой Михаилом Касьяновым, указывает, что российские власти "сделали все, чтобы не допустить к участию в выборах оппозиционные политические организации, популярных политиков и общественных деятелей демократического фланга".

Тем не менее, по мнению авторов документа даже в этой ситуации необходимо участвовать в выборах. В частности, они призывают проголосовать за "Яблоко" сторонников "политического узника" Алексея Навального. ПАРНАС также опубликует список кандидатов по одномандатным округам, которых партия поддержит - в него войдут не только представители "Яблока" и самовыдвиженцы.

Сторонники Навального в свою очередь призывают голосовать за любую, кроме "Единой России", партию, имеющую шансы на преодоление 5-процентного барьера, а по одномандатным округам - за кандидатов "Умного голосования", наиболее сильных, по их мнению, соперников единороссов вне зависимости от партии. Такой подход критикуют как ПАРНАС, так и "Яблоко".

Сам ПАРНАС в выборах не участвует. В июне Минюст приостановил деятельность партии, сославшись на нарушения.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Оппозиционные кандидаты о выборах в Госдуму (09.09.2021)

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