 Парламент Молдовы не выбрал премьера. Почему это на руку президенту Санду? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.02.2021

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Европа

Парламент Молдовы не выбрал премьера. Почему это на руку президенту Санду?

Депутаты отклонили одну кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы создать условия для досрочных выборов, но неожиданно предложили другую.

Вход в здание парламента Молдовы

За досрочные парламентские выборы выступают все основные политические силы страны

Молдавские депутаты на пленарном заседании 11 февраля отклонили кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную президентом Майей Санду, - вице-председателя партии "Действие и солидарность" (ПДС) Натальи Гаврилицы. Тем самым Молдова на шаг приблизилась к досрочным выборам, на проведении которых настаивают все основные политические силы страны.

За них выступает и глава государства. Как заявила Майя Санду  в эфире одного из местных телеканалов в конце января, "госпожа Гаврилица была бы наиболее подходящей кандидатурой на пост премьер-министра, но сначала мы должны очистить парламент". По молдавскому законодательству, парламент может быть распущен в двух случаях: если в течение трех месяцев депутаты не примут ни одного закона, и если в течение такого же времени они не утвердят кандидатуру председателя правительства. 

Голосование "против" - ожидаемое решение депутатов

Майя Санду

Майя Санду заявила о необходимости "очистить парламент"

Эксперт в области реформ публичного управления Наталья Гаврилица занимала пост министра финансов в правительстве Санду с июня по ноябрь 2019 года. Кроме этого, у нее немалый опыт работы в иностранных организациях: Гаврилица работала в международной консалтинговой компании Оxford Policy Management и в Глобальном фонде инвестиций в Лондоне. В представленной ею команде - бывшие министры, советники президента, руководители НПО.

"У нас парламент, в котором депутаты трижды меняли партии. Передо мной в этом зале то, что уже давно не представляет народ", - заявила Наталья Гаврилица, представляя парламенту свою программу. Именно поэтому, сообщила она, ее команда приходит, чтобы принять все срочные меры по выводу страны из кризиса и сразу подать в отставку. "Если за нас проголосуют, мы очистим госинституты, будем управлять санитарным кризисом и сумеем организовать честные выборы", - пообещала Гаврилица.

Решение депутатов не поддерживать ее кандидатуру не стало неожиданностью. Все парламентские партии заранее заявили, что не будут голосовать за премьера, чтобы, не нарушая закона, создать условия для досрочных выборов. Теперь президент имеет право снова выдвинуть кандидата на эту должность. Если депутаты отвергнут и новую кандидатуру, в марте парламент может быть распущен.

Социалисты выдвигают своего кандидата

Лидер социалистов Игорь Додон

Лидер социалистов Игорь Додон предложил своего кандидата на пост премьера

Между тем на брифинге в Кишиневе 11 февраля экс-президент страны, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон  неожиданно предложил другого кандидата, который может возглавить переходное правительство до проведения досрочных выборов. Им стала бывший министр финансов, экс-вице-премьер правительства, экс-посол Молдовы в Великобритании Марианна Дурлештяну.

В соответствии с решением Конституционного суда  от 2016 года, в случае формирования в парламенте документально оформленного большинства президент обязан назначить премьер-министром кандидата, выдвинутого этим большинством. Додон предложил создать в парламенте ситуативное большинство, куда вошел бы минимум 51 депутат из 101. По его мнению, в этом случае "отказ президента Майи Санду станет серьезным нарушением конституции".

Предложение поддержала парламентская платформа Pentru Moldova, куда входят пять независимых депутатов, и фракция партии "Шор", лидер которой Илан Шор находится за пределами страны, так как в Молдове его обвиняют в причастности к выводу из молдавских банков миллиарда долларов США в 2014 году. Демократическая партия Молдовы также рассмотрит кандидатуру Дурлештяну. Об этом заявил лидер демократов Павел Филип.

В парламенте Молдовы нет официально оформленного большинства после того, как в ноябре прошлого года демократы объявили о выходе из коалиции с социалистами.

Место премьер-министра стало вакантным в начале этого года, после того, как ставленник социалистов Ион Кику и его правительство ушли в отставку.

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