Парламент Китая может провозгласить "победу над коронавирусом"

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в пятницу, 22 мая, более чем с двухмесячным опозданием приступило к ежегодной сессии. Изначально ее планировалось провести в начале марта, однако помешала пандемия коронавируса. На церемонии открытия депутаты, надев защитные маски, стоя отдали дань уважения врачам, а также выразили глубокую скорбь по тем, чьи жизни унес COVID-19.
Источники агентства AFP сообщают, что председатель КНР Си Цзиньпин может во время сессии объявить о "победе над коронавирусом", поскольку число заражений в Китае относительно невысоко. В материковой части Китая за последние сутки было зафиксировано только 4 случая заражения.
В повестке дня - план экономического развития, бюджет и Гонконг
В повестке дня также стоит доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства в 2019 году и плане социально-экономического развития страны на 2020 год. Этот план призван дать ответ на вопрос, как экономика Китая будет восстанавливаться после эпидемии нового коронавируса.
В сессии участвуют около 3 тысяч депутатов, которые должны принять бюджет страны, рассмотреть доклады Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, отчет Постоянного комитета ВСНП о работе за год. На рассмотрение сессии вынесены проекты нескольких законов, в том числе закона о формировании правовой системы и механизмов обеспечения национальной безопасности в Гонконге.
Накануне два сенатора США - демократ Крис Ван Холлен и республиканец Патрик Туми - подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, контролирующих соблюдение законов о национальной безопасности в Гонконге. Они заявили, что подготовленный ими документ направлен на защиту прав человека в Гонконге и оказание давления на Китай с целью сохранения особого статуса этой территории.
Пекин грозит возмездием за возможные санкции США
Официальный представитель ВСНП Чжан Есуй пригрозил США "мерами возмездия", если Конгресс США введет санкции против Китая из-за утаивания информации о коронавирусе и отказе в сотрудничестве. В то же время, согласно представленному на сессии докладу, Китай собирается и впредь придерживаться условий торговых договоренностей с США, в частности заключенной в январе сделки.
КНР и США 15 января подписали соглашение после продолжавшейся примерно полтора года торговой войны между двумя странами. Этот документ обязывает Пекин резко, как минимум на 200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.
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В Ухане снимают карантин
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Обнадеживающие цифры
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Настоящий повод для радости
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Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение
Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.
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Производство постепенно вновь запускается
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Опасность еще не миновала
Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.
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Минута молчания в память о погибших
4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.
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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Герои, о которых будут помнить
Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.
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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Нужно время, чтобы прийти в себя
Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.
Автор: Наталья Позднякова