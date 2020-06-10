 ОЭСР ожидает падения мировой экономики на 7,6 процента | Экономические новости из Германии | DW | 10.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

ОЭСР ожидает падения мировой экономики на 7,6 процента

Пандемию коронавируса организация назвала самым тяжелым кризисом со Второй мировой войны. Эксперты оценивают экономическую ситуацию в Германии пессимистичнее, чем правительство ФРГ.

Грузовые контейнеры в Мангейме

Грузовые контейнеры в Мангейме

Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) прогнозирует, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 приведет в текущем году к обвалу мировой экономики в объеме 7,6 процента. В докладе, обнародованном в среду, 10 июня, организация назвала происходящее "самым тяжелым кризисом в сфере здравоохранения и экономики со времен Второй мировой войны".  При этом эксперты ОЭСР оценивают ситуацию в Германии пессимистичнее, чем правительство ФРГ.

В своем докладе организация просчитывает два сценария. В первом случае распространение коронавируса будет "под контролем", а во втором – придет вторая волна пандемии. При подконтрольном развитии ситуации мировая экономика в 2020 году сократится на 6, а в случае второй волны – на 7,6 процента, прогнозируют они. В 2021 году экономисты ожидают существенного восстановления экономического роста.

Экономика еврозоны пострадает наиболее сильно

По мнению экспертов ОЭСР, наиболее сильно от коронавируса пострадала экономика стран еврозоны: даже при лучшем сценарии они ожидают обвала на уровне 9,1 процента. На случай второй волны пандемии прогнозируется сокращение экономики на 11,5 процента. Особенно тяжелая ситуация, по мнению экономистов, в Испании, Франции, Италии и Великобритании.

Для Германии ОЭСР прогнозирует падение экономики от 6,6 до 8,8 процента. Это хуже прогнозов правительства ФРГ, которое ожидает сокращения ВВП на 6,3 процента.

В состав ОЭСР входят 38 стран, в том числе большинство стран Евросоюза, США и Япония.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 8 июня, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 7 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 3,1 млн человек, свыше 400 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 8 июня число инфицированных превысило 185 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,6 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к 8 июня превысило 476 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 8 июня коронавирус диагностирован более чем у 17 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 8 июня в Иране зарегистрировано более 171 тысяч заболевших и более 8,2 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 03:22

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина (29.04.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус нанес мощный удар по молдавской экономике  

Мировая экономика подхватила коронавирус  

Также по теме

Deutschland Berlin Coronavirus - Flughafen Tegel - Menschenleer

Германия предостерегает от поездок в Россию и Украину до конца августа 10.06.2020

Россия, Украина и Беларусь входят в число 160 стран, в отношении которых продолжит действовать предостережение от поездок. Срок действия предостережения продлен до конца лета.

Deutschland Containerhafen Hamburg

В ФРГ на фоне пандемии произошел рекордный обвал экспорта 09.06.2020

В апреле объем экспорта из Германии сократился в годовом исчислении более чем на 31 процент. В сфере импорта зафиксирован крупнейший обвал со времен всемирного финансового кризиса.

Vermehrter Alkoholkonsum in Deutschland seit Corona

Опрос выявил рост числа случаев тяжелой депрессии из-за коронавируса 08.06.2020

Особенно негативно пандемия сказалась на психическом состоянии людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ученые бьют тревогу, поскольку нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии.

Реклама

Самые читаемые

Бывший полковник австрийской армии осужден за передачу России гостайн  

Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского "Бука"  

Актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно