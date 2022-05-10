Отказ от нефти и газа из РФ: что ждет "Роснефть" и "Газпром"

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После вторжения России в Украину страны ЕС обсуждают эмбарго на поставки энергоносителей из РФ. Похоже, российскому нефтегазовому дракону скоро могут отрубить пару голов.
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Стороны пока не могут договориться о ключевых условиях поставок. Споры касаются сроков контактов и возможности переправки поставленного газа в другие страны, сообщил Reuters.
Последствия резкого отказа от российского газа могут обойтись экономике Германии в полтриллиона евро, говорится в новом исследовании. Впрочем, изложенные в нем пессимистические прогнозы подверглись критике.