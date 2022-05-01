 Экономист сравнил резкий отказ Германии от российского газа с кризисом после Второй мировой войны | Новости из Германии о Германии | DW | 09.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Экономист сравнил резкий отказ Германии от российского газа с кризисом после Второй мировой войны

Последствия резкого отказа от российского газа могут обойтись экономике Германии в полтриллиона евро, говорится в новом исследовании. Впрочем, изложенные в нем пессимистические прогнозы подверглись критике.

Станция приема российского природного газа на немецко-польской границе

Станция приема российского природного газа на немецко-польской границе

Резкое прекращение поставок российского газа ударит по экономике Германии так же сильно, как коронавирус и финансовый кризис 2008 года, говорится в исследовании экономиста Тома Кребса (Tom Krebs) из Мангеймского университета, проведенного для Института макроэкономики и исследования бизнес-циклов (IMK), результаты которого были обнародованы в понедельник, 9 мая. При худшем развитии событий экономика страны столкнется с кризисом, сопоставимым с последствиями Второй мировой войны, пишет экономист.

Кребс подчеркивает, что в долгосрочной перспективе Германия сможет полностью заменить энергоносители из России, поэтому акцентирует внимание на краткосрочных последствиях прекращения поставок газа. В своих расчетах он рассматривает сценарий резкого прекращения поставок начиная с мая и сроком более чем на год по разным причинам: как из-за введения эмбарго самой Германией, так и из-за отказа России поставлять газ.

Сильнее всего пострадают шесть секторов промышленности

В основном природный газ используется в шести секторах промышленности: химия, производство и обработка металлов, пищевая промышленность, бумажная промышленность, машиностроение и строительство, пишет Кребс. В рассчитанном экономистом базовом сценарии немедленное введение газового эмбарго приведет к краткосрочному сокращению совокупного производства на 3,2 - 8 процентов ВВП в зависимости от того, как быстро удастся заменить поставки из России.

Одновременно произойдет сокращение спроса со стороны потребителей, которые начнут тратить меньше из-за роста цен на товары. Это приведет к дополнительному сокращению производства еще на 2-4 процента ВВП.

Скачки цен на энергоносители и продукты питания преимущественно ударят по людям с низким и средним уровнем дохода, что усугубит социальную напряженность, пишет Кребс. В целом объем производства в течение года может сократиться на уровень от 3 до12 процентов - до полутриллиона евро. Такой разброс при разных сценариях наглядно демонстрирует уровень неопределенности, с которым столкнулась немецкая экономика, пишет Кребс, который призывает федеральное правительство не отказываться от своего плана постепенного отказа от газа к 2024 году. 

Эффект домино после коронавируса

Экономический стресс из-за прекращения поставок газа наложится на последствия двухлетнего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, предупреждает Кребс. Кроме того может возникнуть эффект домино, и пострадают отрасли экономики, напрямую не зависящие от российского газа, продолжает экономист. Это приведет к новым банкротствам и росту безработицы, поскольку экономические возможности правительства для принятия контрмер остаются ограниченными.

Мрачные прогнозы столкнулись с критикой

Как отмечает Handelsblatt, подобные мрачные расчеты Кребса вызывают критику в научном сообществе, поскольку экономист недооценивает адаптивность экономики и возможности альтернатив из других стран. Предположение Кребса основаны в том числе на наблюдениях, сделанных после ядерной катастрофы 2011 года в японской Фукусиме. "Сомнительно, что авария атомной электростанции в результате внезапного стихийного бедствия сравнима с подготовленной, объявленной остановкой поставок газа", - отмечает издание.

Теоретически отказ от природного газа мог бы и сыграть на руку немецкой и европейской экономике, поскольку бы сильно ударил по экономике России и, возможно, привел бы к окончанию войны, пишет Кребс, однако он не ставил задачи рассчитать такие последствия в своем исследовании. 

Смотрите также:

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Норвегия качает по максимуму

    Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • 11 апреля 2022 года, подписание газового соглашения между Италией и Алжиром

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Алжир увеличивает поставки в Италию

    Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

  • СПГ-танкер с надписью LNG в океане

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Сжиженный газ идет со всего мира

    Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

  • 5 мая 2022 года, начало строительства причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала

    Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

  • Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ведет переговоры в Катаре

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Энергетическое партнерство с Катаром

    Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

  • Рабочий проверяет датчики в немецком ПХГ Rehden

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden

    Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

  • 3 мая 2022 года, торжественный старт строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполисе

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Балканы ждут СПГ-терминал в Греции

    Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

  • Труба, символизирующая проект интерконнектора ICGB

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Труба для независимости Болгарии

    Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

  • Судно-трубоукладчик при прокладке на Балтике польского газопровода Baltic Pipe

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Польша переключится на Baltic Pipe

    Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

  • 5 мая 2022 года, торжественная церемония открытия польско-литовского интерконнектора GIPL

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Газовая взаимопомощь на Балтике

    Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

  • Реджеп Тайип Эрдоган машет рукой буровому судну Fatih

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Турция хочет добывать собственный газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Вид сверху приемного терминала газопровода Северный поток-2

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    "Северный поток-2" канул в Лету

    Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:36

Закрыли кран: как Болгария учится жить без российского газа (05.05.2022)

Контекст

У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить

ФРГ форсирует процесс отказа от газа из России и арендовала плавучие регазификационные установки. В Вильгельмсхафене проект компании Uniper может войти в строй еще в 2022 году.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путина лишают миллиардов: Европа отказывается от российской нефти. DW Новости (02.05.2022)  

Глава "Нафтогаза": необходимо полное эмбарго на газ и нефть из России, чтобы остановить Путина (03.05.2022)  

Также по теме

ARCHIV - 22.01.2018, Brandenburg, Schwedt: «Freundschaft - Druschba» steht auf dem Gelände der PCK-Raffinerie auf der Erdölleitung aus Russland. Die russischen Öllieferungen über die «Freundschafts»-Pipeline sind gegenwärtig unterbrochen, doch die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl in Deutschland ist davon nach Aussage der Branche nicht berührt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия поддержала планы ЕС об отказе от российской нефти 01.05.2022

На переговорах о введении шестого пакета санкций против РФ Германия ясно высказалась в поддержку эмбарго. Теперь введение Евросоюзом запрета на импорт российской нефти стал значительно вероятнее.

Roboter arbeiten an der Karosserie von verschiedenen BMW-Modellen im Stammwerk. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gibt am Donnerstag einen Ausblick auf wichtige Themen in diesem Jahr. (zu dpa «Deutsche Industrie gibt Ausblick auf 2022») +++ dpa-Bildfunk +++

Промышленность ФРГ испытывает дефицит заказов из-за войны в Украине 05.05.2022

В марте немецкие компании получили на 4,7 процента меньше заказов, чем месяцем ранее. Спад оказался в четыре раза больше прогнозируемого.

Symbolbild Abschwung Rezession Börsenkurve #8781421 © Paul Fleet - Fotolia

Риски рецессии в Германии на фоне войны в Украине утроились 14.04.2022

Помимо российской агрессии в Украине, ситуацию осложняет волна омикрон-варианта коронавируса в Китае, заявили немецкие экономисты. По их оценкам, угроза рецессии в ФРГ достигла рекордного уровня с марта 2020 года.

Реклама

Самые читаемые

Путин посвятил речь на Параде победы войне в Украине  

Президент Германии назвал войну РФ против Украины "переломом эпохи"  

Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня победы  