 Россия в апреле недополучила 130 млрд рублей нефтегазовых доходов | Экономические новости из Германии | DW | 06.05.2022

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Экономика

Россия в апреле недополучила 130 млрд рублей нефтегазовых доходов

В марте бюджет РФ недополучил за продажу нефти и газа более 300 млрд рублей. После вторжения России в Украину США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа.

Нефтепровод Дружба

Нефтепровод "Дружба"

По итогам апреля текущего года Россия недополучила нефтегазовых доходов на 133,1 млрд рублей, сообщило министерство финансов РФ в пятницу, 6 апреля. Ранее оно прогнозировало, что в апреле в бюджет страны поступят дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 798,4 млрд рублей. С учетом названных ныне недополученных средств получается, что за минувший месяц Россия заработала на продаже нефти и газа более 665 млрд рублей.

В Минфине РФ также сообщили, что "ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае в размере 414 млрд рублей".

В марте российский бюджет недополучил нефтегазовых доходов более чем на 300 млрд рублей.

Эмбарго на российские нефть и газ

С 1 апреля власти России требуют, чтобы "недружественные страны", то есть те, которые ввели санкции в отношении РФ, платили за поставки газа в российских рублях. Для этого иностранные покупатели должны открыть счет в Газпромбанке. В конце апреля, после отказа Польши и Болгарии платить за газ в рублях, "Газпром" прекратил поставки топлива в эти страны.

После вторжения России в Украину США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа. Шестой пакет санкций Евросоюза, который в настоящее время обсуждается в Брюсселе, предусматривает поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Венгрия уже заявила, что не может поддержать предлагаемый пакет в его нынешнем виде

С начала войны в Украине нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель и на данный момент стоит 113,33 доллара. 7 марта цена на газ в Европе выросла до 3892 доллара за тысячу кубометров, что стало историческим максимумом. 6 мая газ торгуется выше 1160 долларов за тысячу кубов.

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    Автор: Клаудиа Ден


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