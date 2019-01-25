Отказ Германии от угля: последствия для российских шахтеров и "Газпрома"

Россия - крупнейший поставщик в Германию не только газа и нефти: более половины потребляемого на немецких электростанциях каменного угля тоже закупается в РФ. Поэтому план полного отказа ФРГ от производства электроэнергии с помощью угля не позднее конца 2038 года напрямую скажется на российских шахтерах. И одновременно - на российских газовиках.

Представительная комиссия достигла широкого консенсуса

Сразу уточним: пока речь идет лишь о плане, его еще не одобрили правительство и парламент. Но они с очень большой долей вероятности его утвердят, пусть и с некоторыми изменениями. Ведь он представляет собой результат широкого консенсуса всех заинтересованных сторон, за него проголосовали 27 из 28 членов комиссии под названием "Рост, структурные изменения и занятость".

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В эту комиссию, созданную правительством ФРГ 6 июня 2018 года, вошли представители бизнеса, профсоюзов, властей угледобывающих регионов, экологических организаций, научных кругов. Более полугода они совместно разрабатывали концепцию того, как Германия, выполняя взятые на себя международные обязательства по защите климата и сокращению выбросов парниковых газов, могла бы прекратить использование угля, не нанося при этом ущерба экономике страны, энергетическим компаниям и конкретным регионам.

26 января комиссия согласовала и обнародовала документ объемом в 336 страниц. Его ключевые положения: полный отказ от использования угля в электроэнергетике Германии предлагается осуществить не ранее 2035 и не позднее 2038 годов, правительство ФРГ в течение ближайших 20 лет выплатит компенсации четырем федеральным землям в размере 40 миллиардов евро.

В центре внимания - бурый уголь

К тому же Берлин профинансирует программу развития транспортной инфраструктуры в угледобывающих регионах, с 2023 года будет ежегодно выделять не менее двух миллиардов евро субсидий с целью предотвратить рост цен на электроэнергию для предприятий и населения и должен договориться с энергетическими компаниями о выплате им компенсаций за закрытие электростанций. Предлагается также отказаться от планов вырубить Хамбахский лес, вызвавших широкий общественный протест.

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В центре внимания комиссии был бурый уголь, что совершенно естественно, поскольку этот энергоноситель по-прежнему добывается на территории страны, в трех восточногерманских федеральных землях и в одной - на западе ФРГ. Поэтому подавляющая часть представленного документа содержит детальные планы структурных изменений в этих регионах. Комиссия перечислила разнообразные меры, призванные гарантировать конкретным районам и населенным пунктам экономический рост и занятость после прекращения добычи в угольных карьерах.

Что же касается каменного угля, то его добыча на территории Германии в соответствии с долгосрочным планом была окончательно завершена в декабре 2018 года, когда в Рурской области закрылась последняя угольная шахта. Теперь весь каменный уголь в ФРГ - импортный. Но на нем продолжают работать многочисленные электростанции в Германии. Комиссия представила план их поэтапного закрытия параллельно с отключением электростанций, работающих на буром угле.

Россия - главный поставщик каменного угля для электростанций ФРГ

Эта часть плана напрямую затрагивает интересы России, точнее говоря - российской угольной промышленности. То, что РФ является для Германии крупнейшим поставщиком природного газа и нефти, знают практически все. Куда менее известно, что она еще и важнейший поставщик каменного угля для ФРГ. Причем в последние годы объемы поставок стремительно росли.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) на церемонии закрытия последней шахты

Если в 2013 году, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), Россия поставила на немецкий рынок 11,83 миллиона тонн каменного угля, то в 2017 году это было уже 16,32 миллиона тонн. За первые девять месяцев 2018 года из РФ поступили 12,41 миллиона тонн, это 46 процентов всего импортированного каменного угля (на втором месте США, на третьем - Австралия).

Если учесть, что Германия закупает в России практически только энергетический уголь (а не кокс и коксующийся уголь для металлургии), то получается, что в настоящее время более половины потребляемого на немецких электростанциях каменного угля приобретается у российских компаний. Поэтому именно они больше всего и пострадают от намеченного отказа от угольной энергетики. Причем ощутимые потери начнутся уже в ближайшее время.

Рынок сбыта для российского угля сократится

По планам комиссии, в течение предстоящих четырех лет, до 2022 года, следует закрыть угольные электростанции общей мощностью как минимум 12,5 гигаватт (ГВт). При этом рекомендуется отключить округленно 5 ГВт на электростанциях, работающих на буром угле, и порядка 7,5-7,7 ГВт на тех, что используют каменный уголь.

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Таким образом, комиссия, как и предсказывала в декабре DW, предложила ускоренными темпами сворачивать производство электроэнергии на импортном каменном, а не на отечественном буром угле. До 2030 года, говорится в представленном документе, следует отказаться в общей сложности от 14,7 ГВт на электростанциях, работающих на каменном угле, и от 10,9 ГВт на тех, что используют бурый уголь.

Это означает, что немецкий рынок энергетического каменного угля в ближайшие десять с небольшим лет сократится приблизительно на две трети. Для российских угольных компаний и шахтеров это будет означать весьма ощутимые потери на европейском направлении. (Вопрос в том, в какой мере их удастся компенсировать увеличением поставок в азиатском направлении).

Ставка на возобновляемую энергетику и природный газ

А что же вместо угля (и атома, от которого ФРГ окончательно откажется до конца 2022 года)? "Одним из центральных инструментов для достижения климатических целей является дальнейшее расширение использования возобновляемых источников энергии", - подчеркивает комиссия.

Она поддерживает стратегическую политическую цель в 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в немецкой электроэнергетике до 65 процентов. Если учесть их бурное развитие в последние годы и тот факт, что по итогам 2018 года на ВИЭ пришлось уже около 40 процентов выработанной в Германии электроэнергии, то достижение такой цели представляется вполне реалистичной задачей.

В то же время комиссия неоднократно указывает в своем итоговом документе на большое значение природного газа и рекомендует содействовать инвестициям в новые газовые электростанции, подземные хранилища газа (ПХГ) и работающие на газе теплоэлектроцентрали, вырабатывающие как электричество, так и тепло.

Столь авторитетной и широкой поддержки газ как наиболее экологичный из ископаемых энергоносителей в Германии давно уже не получал. Речь, по сути дела, идет как минимум об удвоении доли газа в немецкой электроэнергетике, составляющей сейчас порядка 13 процентов.

Так что представленный правительству ФРГ двадцатилетний план отказа страны от угольной генерации не сулит ничего хорошего российским шахтерам, но открывает новые перспективы перед российскими газовиками, иными словами - перед "Газпромом". И, возможно, перед конкурирующими с ним поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) из России - "Новатэком" и "Роснефтью".

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