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Орбитальная станция

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(211108) -- BEIJING, Nov. 8, 2021 (Xinhua) -- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 7, 2021 shows Chinese taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping conducting extravehicular activities (EVAs) out of the space station core module Tianhe. Taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping have completed their extravehicular activities (EVAs) and returned to the space station core module Tianhe, the China Manned Space Agency (CMSA) said on early hours of Monday. The pair returned to the core module at 1:16 a.m. (Beijing Time) after 6.5 hours of extravehicular activities. (Photo by Guo Zhongzheng/Xinhua)

Первая китаянка вышла в открытый космос 08.11.2021

Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
This artist's illustration courtesy of Blue Origin obtained October 25, 2021, shows the core module of Orbital Reef. - Jeff Bezos' Blue Origin on October 25, 2021 announced it wants to launch a space station that will house up to 10 people in the second half of the decade, as the race to commercialize the cosmos heats up. Orbital Reef, described in a press statement as a mixed use business park in space that will support microgravity research and manufacturing, is a joint venture with Sierra Space and has the support of Boeing and Arizona State University. (Photo by Handout / BLUE ORIGIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Blue Origin - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Миллиардер Безос строит орбитальную станцию 26.10.2021

Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите. Ее обитателями станут исследователи, бизнесмены, туристы.
In this photo provided by Roscosmos Space Agency Press Service, the Nauka module is seen prior to docking with the International Space Station on Thursday, July 29, 2021. Russia's long-delayed lab module successfully docked with the International Space Station on Thursday, eight days after it was launched from the Russian space launch facility in Baikonur, Kazakhstan. The 20-metric-ton (22-ton) Nauka module, also called the Multipurpose Laboratory Module, docked with the orbiting outpost after a long journey and a series of manoeuvres. (Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP)

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году 31.07.2021

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
210617 -- BEIJING, June 17, 2021 -- Screen image captured at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, June 17, 2021 shows China s Shenzhou-12 manned spaceship having successfully docked with the space station core module Tianhe. China s Shenzhou-12 manned spaceship has successfully docked with the space station core module Tianhe on Thursday, according to the China Manned Space Agency CMSA. The spaceship, launched on Thursday morning, completed orbital status setting after entering the orbit and conducted a fast autonomous rendezvous and docking with the front docking port of Tianhe at 3:54 p.m. Beijing Time, forming a three-module complex with the cargo craft Tianzhou-2. The whole process took approximate PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию 17.06.2021

Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.
16/06/2021*** Chinese astronauts Tang Hongbo, Nie Haisheng and Liu Boming wave before the launch of the Long March-2F Y12 rocket, carrying the Shenzhou-12 spacecraft and the three astronauts, from Jiuquan Satellite Launch Center for China's first manned mission to build its space station, near Jiuquan, Gansu province, China June 17, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию 17.06.2021

Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.
(210529) -- WENCHANG, May 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-7 Y3 rocket, carrying the Tianzhou-2 cargo spacecraft, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, May 29, 2021. China launched the cargo spacecraft Tianzhou-2 on Saturday, which is scheduled to dock with the space station core module Tianhe to deliver supplies, equipment and propellant. (Xinhua/Ju Zhenhua)

Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией 30.05.2021

Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
16/05/2021*** In this photo released by China's Xinhua News Agency, a Long March-7 carrying a Tianzhou-2 cargo spacecraft is moved to the launch area at the Wenchang Spacecraft Launch Site in southern China's Hainan Province on May 16, 2021. China postponed a supply mission to its new space station Thursday, May 20, 2021 for unspecified technical reasons. (Guo Wenbin/Xinhua via AP)

Китай отправил грузовой корабль "Тяньчжоу-2" к своей орбитальной станции 29.05.2021

Отправка космического грузовика "Тяньчжоу-2" для стыковки с модулем "Тяньхэ" стала вторым пуском в серии монтажа китайской станции "Тяньгун".
In this photo released by China's Xinhua News Agency, a Long March 5B rocket carrying a module for a Chinese space station lifts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in Wenchang in southern China's Hainan Province, Thursday, April 29, 2021. China has launched the core module on Thursday for its first permanent space station that will host astronauts long-term. (Pu Xiaoxu/Xinhua via AP)

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан 09.05.2021

Опасения разрушений при неконтролируемом падении частей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" не оправдались. Обломки упали в открытое море.
A Long March 5B Y2 rocket, carrying Tianhe, the core module of China's space station, launches at the Wenchang Spacecraft Launch Site in Wenchang, Hainan province on April 29, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции 29.04.2021

Монтаж китайской станции "Тяньгун" предусматривает 11 запусков. К базовому модулю "Тяньхэ" добавят 2 лабораторных. Она приспособлена для проживания 3 космонавтов и рассчитана на 15 лет работы.
3119169 06/02/2017 Roskosmos stand at the exhibition at the St. Petersburg International Economic Forum 2017. Alexei Danichev/Sputnik Foto: Alexei Danichev/Sputnik/dpa |

Россия начала строительство орбитальной станции 20.04.2021

Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
16.11.2020, ---: In diesem von der Nasa zur Verfügung gestellem Bild ist der SpaceX-Transporter nach dem Andocken an die Internationale Raumstation zu sehen. Vier Astronauten sind mit dem Raumtransporter «Crew Dragon» des privaten Unternehmens SpaceX an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. (zu dpa: Nach Flug mit SpaceX-Raumschiff: Vier Astronauten an ISS angekommen) Foto: -/NASA-TV/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В России обсуждают создание новой орбитальной станции 26.11.2020

В "Роскосмосе" заявили, что сроки эксплуатации МКС зависят как от технических, так и от политических вопросов.

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020) 02.06.2020

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
24.03.2019, Sachsen, Chemnitz: Sigmund Jähn, früherer Kosmonaut und erster Deutscher im Weltall, steht vor dem Kosmonautenzentrum in Chemnitz. Jähn besuchte die Einrichtung aus Anlass des 40. Jahrestages der Namensgebung Kosmonautenzentrum «Sigmund Jähn». Er ist dem Kosmonautenzentrum bis heute persönlich verbunden. Die Einrichtung hält als Erlebnispädagogisches Zentrum diverse Angebote für Kinder und Jugendliche bereit. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен 22.09.2019

Первый из немцев, побывавший на орбите, умер на 83-м году жизни. Полет Зигмунда Йена, посетившего советскую орбитальную станцию, длился более 7 дней.
***Nur zur Berichterstattung über diese Nasa-Pressemitteilung!*** http://www.jpl.nasa.gov/missions/jason-3/ MISSION TO EARTH Jason 3 ABOUT THE MISSION Extending the timeline of ocean surface topography measurements begun by the Topex/Poseidon and Jason 1 and 2 satellites, Jason 3 will make highly detailed measurements of sea-level on Earth to gain insight into ocean circulation and climate change.

Как можно из космоса повлиять на изменение климата (фотогалерея) 16.04.2019

Спутники на околоземной орбите собирают информацию, которая помогает не только бороться с изменением климата, но и предотвращать природные катаклизмы. Подробнее - у DW.
30.12.2018 (181230) -- BEIJING, Dec. 30, 2018 (Xinhua) -- Photo provided by State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense shows the image of the moon lander for China's Chang'e-4 lunar probe. (Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

FAZ: Китайская станция на Луне усилила конкуренцию в космосе 04.01.2019

Сотрудничать с Пекином - на Земле и в космосе - сложно из-за его политики. А сможет ли КНР выдержать конкуренцию с мировыми державами, задается вопросом обозреватель FAZ Петер Штурм.
11.10.2018****The Soyuz MS-10 spacecraft carrying the crew of astronaut Nick Hague of the U.S. and cosmonaut Alexey Ovchinin of Russia blasts off to the International Space Station (ISS) from the launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan October 11, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

При запуске ракеты "Союз" на МКС произошла авария 11.10.2018

Капсула с экипажем "Союза" благополучно приземлилась в Казахстане.
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