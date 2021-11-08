Орбитальная станция

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Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите. Ее обитателями станут исследователи, бизнесмены, туристы.
Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.
Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.
Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
Отправка космического грузовика "Тяньчжоу-2" для стыковки с модулем "Тяньхэ" стала вторым пуском в серии монтажа китайской станции "Тяньгун".
Опасения разрушений при неконтролируемом падении частей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" не оправдались. Обломки упали в открытое море.
Монтаж китайской станции "Тяньгун" предусматривает 11 запусков. К базовому модулю "Тяньхэ" добавят 2 лабораторных. Она приспособлена для проживания 3 космонавтов и рассчитана на 15 лет работы.
Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В "Роскосмосе" заявили, что сроки эксплуатации МКС зависят как от технических, так и от политических вопросов.
Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
Первый из немцев, побывавший на орбите, умер на 83-м году жизни. Полет Зигмунда Йена, посетившего советскую орбитальную станцию, длился более 7 дней.
Спутники на околоземной орбите собирают информацию, которая помогает не только бороться с изменением климата, но и предотвращать природные катаклизмы. Подробнее - у DW.
Сотрудничать с Пекином - на Земле и в космосе - сложно из-за его политики. А сможет ли КНР выдержать конкуренцию с мировыми державами, задается вопросом обозреватель FAZ Петер Штурм.
Капсула с экипажем "Союза" благополучно приземлилась в Казахстане.
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