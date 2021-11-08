Орбитальная станция

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.