Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию

Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.
Космический корабль "Шэньчжоу-12" стыкуется с модулем "Небесная гармония" орбитальной станции "Небесный дворец"
Трое тайконавтов, отправившихся утром в четверг, 17 июня, к строящейся китайской орбитальной станции Tiangong ("Тяньгун" в переводе "Небесный дворец"), достигли своей цели в тот же день, примерно через шесть часов после старта их ракеты.
В режиме автопилота они совершили стыковку с базовым модулем станции - Tianhe ("Небесная гармония"). На данный момент это единственный из трех модулей строящейся орбитальной станции, который уже находится в космосе. На нем расположены контрольный центр управления, системы жизнеобеспечения, блоки питания, навигационные системы, двигательная установка и система регулирования положения станции в пространстве.
Китайская орбитальная станция "Небесный дворец" находится на расстоянии около 370 км от поверхности Земли. Тайконавты должны будут провести там три месяца, занимаясь работой по обустройству, тестированием оборудования и проведением экспериментов. Ожидается, что эта миссия станет самой продолжительной в истории для китайских астронавтов.
В течение 2021 года Китай планирует совершить еще несколько запусков грузовых ракет, которые доставят на станцию необходимое оборудование и топливо. В 2022 году пройдут два грузовых и два пилотируемых полета к станции.
По данным NASA, эксплуатация Международной космической станции (МКС) завершится самое позднее к 2028 году. После этого Китай может стать единственной космической державой с собственной орбитальной станцией.
Комментируя строительство Пекином собственной орбитальной станции, немецкий экс-астронавт Томас Райтер (Thomas Reiter), который сейчас курирует программу международного сотрудничества Европейского космического агентства (ESA), отметил в интервью DW, что это важный шаг Китая на пути к освоению космоса.
При этом, несмотря на успехи в этой области, КНР, по мнению Райтера, пока не является в космосе "доминирующей силой", хотя и находится на пути к этому статусу.
"Небесный дворец" - уже третья по счету китайская орбитальная станция. Первая из них -"Тяньгун-1" - была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была утеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли и ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
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