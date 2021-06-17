 Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2021

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Мир

Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию

Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.

Китайский космический корабль Шэньчжоу-12 стыкуется с модулем Небесная гармония китайской орбитальной станции Небесный дворец, 17 июня 2021 года

Космический корабль "Шэньчжоу-12" стыкуется с модулем "Небесная гармония" орбитальной станции "Небесный дворец"

Трое тайконавтов, отправившихся утром в четверг, 17 июня, к строящейся китайской орбитальной станции Tiangong ("Тяньгун" в переводе "Небесный дворец"), достигли своей цели в тот же день, примерно через шесть часов после старта их ракеты.

В режиме автопилота они совершили стыковку с базовым модулем станции - Tianhe ("Небесная гармония"). На данный момент это единственный из трех модулей строящейся орбитальной станции, который уже находится в космосе. На нем расположены контрольный центр управления, системы жизнеобеспечения, блоки питания, навигационные системы, двигательная установка и система регулирования положения станции в пространстве.

Китайская орбитальная станция "Небесный дворец"

Китайская орбитальная станция "Небесный дворец" находится на расстоянии около 370 км от поверхности Земли. Тайконавты должны будут провести там три месяца, занимаясь работой по обустройству, тестированием оборудования и проведением экспериментов. Ожидается, что эта миссия станет самой продолжительной в истории для китайских астронавтов.

В течение 2021 года Китай планирует совершить еще несколько запусков грузовых ракет, которые доставят на станцию необходимое оборудование и топливо. В 2022 году пройдут два грузовых и два пилотируемых полета к станции.

По данным NASA, эксплуатация Международной космической станции (МКС) завершится самое позднее к 2028 году. После этого Китай может стать единственной космической державой с собственной орбитальной станцией.

Китай на пути к статусу доминирующей космической державы

Комментируя строительство Пекином собственной орбитальной станции, немецкий экс-астронавт Томас Райтер (Thomas Reiter), который сейчас курирует программу международного сотрудничества Европейского космического агентства (ESA), отметил в интервью DW, что это важный шаг Китая на пути к освоению космоса.

При этом, несмотря на успехи в этой области, КНР, по мнению Райтера, пока не является в космосе "доминирующей силой", хотя и находится на пути к этому статусу.

"Небесный дворец" - уже третья по счету китайская орбитальная станция. Первая из них -"Тяньгун-1" - была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была утеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли и ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

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    Автор: Ксения Сафронова


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