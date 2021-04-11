 Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.05.2021

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Мир

Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией

Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.

Грузовой корабль Тяньчжоу-2

Грузовой корабль "Тяньчжоу-2"

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" рано утром в воскресенье, 30 мая, успешно состыковался с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ". Стыковка произошла в 05.01 по местному времени (00.01 мск), сообщило Национальное космическое управление КНР.

"Тяньчжоу-2" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году. Для завершения ее строительства потребуется еще 11 запусков и чуть больше года. На орбиту будет выведено два лабораторных модуля, которые будут также пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" доставит на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес "Тяньхэ" после завершения строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции (МКС). Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа. Международное использование "Таньхэ" не планируется, однако Пекин выразил готовность к сотрудничеству с иностранными партнерами в деле освоения космоса.

Соперничество в космосе

С закрытием МКС, запланированным на 2024 год, "Тяньхэ" может остаться единственной космической орбитальной станцией. В связи с этим американское космическое агентство NASA недавно объявило, что МКС, возможно, продолжит работу и после 2028 года. Европейское космическое ведомство ESA уже направило своих астронавтов в Китай для подготовки к работе на станции "Тяньхэ".

Китай намерен стать великой державой не только на Земле, но и в космосе, в освоение которого он инвестирует многомиллиардные суммы, подчеркивает агентство AFP. Недавно КНР успешно выполнила миссию на Марс - две недели тому назад на Красной планете совершил посадку марсоход "Чжурон". В январе Китай успешно завершил миссию на Луну - на Землю благополучно вернулась капсула с двумя килограммами различных проб.

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    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

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    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

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    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

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    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

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