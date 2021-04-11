Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" рано утром в воскресенье, 30 мая, успешно состыковался с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ". Стыковка произошла в 05.01 по местному времени (00.01 мск), сообщило Национальное космическое управление КНР.

"Тяньчжоу-2" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году. Для завершения ее строительства потребуется еще 11 запусков и чуть больше года. На орбиту будет выведено два лабораторных модуля, которые будут также пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" доставит на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес "Тяньхэ" после завершения строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции (МКС). Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа. Международное использование "Таньхэ" не планируется, однако Пекин выразил готовность к сотрудничеству с иностранными партнерами в деле освоения космоса.

Соперничество в космосе

С закрытием МКС, запланированным на 2024 год, "Тяньхэ" может остаться единственной космической орбитальной станцией. В связи с этим американское космическое агентство NASA недавно объявило, что МКС, возможно, продолжит работу и после 2028 года. Европейское космическое ведомство ESA уже направило своих астронавтов в Китай для подготовки к работе на станции "Тяньхэ".

Китай намерен стать великой державой не только на Земле, но и в космосе, в освоение которого он инвестирует многомиллиардные суммы, подчеркивает агентство AFP. Недавно КНР успешно выполнила миссию на Марс - две недели тому назад на Красной планете совершил посадку марсоход "Чжурон". В январе Китай успешно завершил миссию на Луну - на Землю благополучно вернулась капсула с двумя килограммами различных проб.

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