Китай отправил грузовой корабль "Тяньчжоу-2" к своей орбитальной станции

Китай успешно отправил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" к базовому модулю "Тяньхэ" для собственной орбитальной станции "Тяньгун-3". Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в субботу, 29 мая. Это второй из 11 запусков, необходимых для монтажа всех узлов и запланированных до конца 2022 года.

Отправка "Тяньчжоу-2" в космос ожидалась еще 19 мая. Пекин объяснил перенос техническими причинами.

Вывод лабораторных модулей, грузовые рейсы и пилотируемые миссии

Модуль "Тяньхэ" был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5В". Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Позднее на орбиту будут выведены лабораторные модули. Кроме того, до конца 2022 года запланированы еще 3 грузовых рейса и 4 пилотируемые миссии.

В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации "Тяньгун-3" составит около 15 лет. Она сможет принимать трех космонавтов на срок до 6 месяцев.

Что стало с прежними орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

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