 Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2021

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Мир

Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию

Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.

Тайконавты перед запуском корабля

Тайконавты перед запуском корабля

В пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг, 17 июня, успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12, которая доставит пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами на борту к строящейся орбитальной станции КНР под названием Tiangong ("Небесный дворец"). Корабль вышел на заданную орбиту, сообщила Китайская программа пилотируемых полетов. Это первая подобная миссия Китая.

В течение трех месяцев тайконавты будут вести работу по обустройству орбитальной станции и подготовке ее к полноценному вводу в эксплуатацию. Ожидается, что за это время экипаж, кроме прочего, проведет несколько выходов в открытый космос, а также произведет установку и техобслуживание оборудования с помощью руки-робота. До полного завершения строительства станции Китай планирует провести еще 11 подобных миссий в течение года.

Космическая программа Китая

По планам Пекина космическая станция "Небесный дворец" будет эксплуатироваться как минимум 10 лет.

Эта миссия - первый пилотируемый космический полет Китая за последние пять лет. Она стартовала незадолго до столетнего юбилея Коммунистической партии Китая, который в стране будут отмечать 1 июля.

За последние годы КНР вложила миллиарды в развитие своей космической программы. В декабре 2020 года китайский зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю около двух килограмм лунного грунта, а в мае 2021 года Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса. В настоящее время он исследует геологическое строение Красной планеты, проводит химический анализ состава ее грунта и ведет поиск биомолекул и биосигнатур.

Что будет с Международной космической станцией

Что касается Международной космической станции (ISS), то, по данным NASA, ее эксплуатацию планируется завершить самое позднее к 2028 году. После этого Китай может стать единственной космической державой, имеющей собственную орбитальную космическую станцию. 16 июня ведомство, руководящее в Китае пилотируемыми космическими миссиями, - CMSA - сообщило, что Китай открыт для международного сотрудничества в этой сфере, но на своих условиях.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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