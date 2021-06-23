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Ольга Мищенко

Журналистка Deutsche Welle. Автор новостей.

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Ольга Мищенко: другие публикации

Самолет модели Boing 737 Max

Boeing выделит 500 млн долларов за жертв катастроф 737 Max

Boeing выделит 500 млн долларов за жертв катастроф 737 Max

Создание фонда поддержки семей жертв двух авиакатастроф стало частью соглашения Boeing и Минюста США.
Катастрофы23 июня 2021 г.
Вакцина от коронавируса "Спутник V"

Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V"

Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V"

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн жителей планеты. DW следит за событиями 23 июня.
Здоровье23 июня 2021 г.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Виктор Орбан не приедет на матч Германия - Венгрия

Виктор Орбан не приедет на матч Германия - Венгрия

Мюнхену запретили в знак протеста против ограничения прав ЛГБТ-сообщества в Венгрии сделать радужную подсветку стадиона.
Политика23 июня 2021 г.
Учение ВМФ России вблизи Крыма

Россия обвинила британский эсминец в нарушении границы

Россия обвинила британский эсминец в нарушении границы

Минобороны Великобритании опровергло информацию о предупредительной стрельбе.
Политика23 июня 2021 г.
Подсчет голосов на выборах в Томске

В РФ усиливают давление на "Умное голосование" Навального

В РФ усиливают давление на "Умное голосование" Навального

Роскомнадзор обвиняет проект Навального в "неправомерной обработке персональных данных" россиян.
Политика23 июня 2021 г.
Полиция в Москве

Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток

Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток

22 июня в Москве в разное время задержали пятерых участников Pussy Riot.
Политика23 июня 2021 г.
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