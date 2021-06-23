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Ольга Мищенко
Журналистка Deutsche Welle. Автор новостей.
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Ольга Мищенко: другие публикации
Boeing выделит 500 млн долларов за жертв катастроф 737 Max
Boeing выделит 500 млн долларов за жертв катастроф 737 Max
Создание фонда поддержки семей жертв двух авиакатастроф стало частью соглашения Boeing и Минюста США.
Катастрофы
23.06.2021
23 июня 2021 г.
Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V"
Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V"
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн жителей планеты. DW следит за событиями 23 июня.
Здоровье
23.06.2021
23 июня 2021 г.
Виктор Орбан не приедет на матч Германия - Венгрия
Виктор Орбан не приедет на матч Германия - Венгрия
Мюнхену запретили в знак протеста против ограничения прав ЛГБТ-сообщества в Венгрии сделать радужную подсветку стадиона.
Политика
23.06.2021
23 июня 2021 г.
Россия обвинила британский эсминец в нарушении границы
Россия обвинила британский эсминец в нарушении границы
Минобороны Великобритании опровергло информацию о предупредительной стрельбе.
Политика
23.06.2021
23 июня 2021 г.
В РФ усиливают давление на "Умное голосование" Навального
В РФ усиливают давление на "Умное голосование" Навального
Роскомнадзор обвиняет проект Навального в "неправомерной обработке персональных данных" россиян.
Политика
23.06.2021
23 июня 2021 г.
Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток
Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток
22 июня в Москве в разное время задержали пятерых участников Pussy Riot.
Политика
23.06.2021
23 июня 2021 г.
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