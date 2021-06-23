 РФ обвинила британский эсминец в нарушении границы в Черном море | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2021

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Россия

РФ обвинила британский эсминец в нарушении границы в Черном море

Пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца Defender, заявило Минобороны РФ. В ведомство вызван военный атташе Великобритании.

Учение ВМФ России вблизи Крыма

Учение ВМФ России вблизи Крыма (фото из архива)

В Черном море российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, сообщило министерство обороны РФ в среду, 23 июня. Согласно этому заявлению, в 11.52 по местному времени эсминец, "действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км".

В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль "выполнил предупредительную стрельбу", а спустя 11 минут самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, сообщает далее Минобороны РФ. Эсминец "был предварительно предупрежден о применении оружия" в случае пересечения границы, но "на предупреждение не отреагировал", указали в министерстве. Из-за инцидента был вызван в Минобороны РФ военный атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании.

Лондон заявил о "мирном проходе" эсминца через территориальные воды Украины

В свою очередь британское Минобороны опровергло информацию о предупредительной стрельбе. Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании "выполняет мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", заявила пресс-служба ведомства.

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