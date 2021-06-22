Виктор Орбан не приедет на матч Германия - Венгрия

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не приедет на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии, который состоится в Мюнхене в среду, 23 июня. Как стало известно агентству dpa, вместо этого у Орбана запланирована поездка в Брюссель.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил Мюнхену осветить стадион во время матча цветами радуги в знак протеста против нового закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества. Союз пояснил, что является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому вынужден отклонить запрос властей Мюнхена из-за его "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента".

Позже УЕФА добавил, что "некоторые" сочли его решение "политическим", но оно таковым не являлось, в отличие от запроса властей Мюнхена. УЕФА считает радугу "не политическим символом, а знаком... стремления к более многообразному и интегративному обществу".

Немецкие стадионы окрасятся в цвета радуги

После запрета УЕФА ряд немецких футбольных стадионов, в том числе во Франкфурте-на-Майне, Кельне и Берлине, решили в знак солидарности с Мюнхеном включить радужную подсветку во время матча Германия - Венгрия23 июня. Представительство Еврокомиссии в Германии вывесило на своем отделении в Берлине радужный флаг.

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