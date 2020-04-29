Одним ли путем идут Швеция и Беларусь в борьбе с коронавирусом?

Почти все европейские страны, охваченные пандемией коронавируса, пытаются бороться с его распространением с помощью более или менее жестких карантинных мер и режима социальной изоляции. Но есть две страны, отказавшиеся от карантина и выбравшие другой способ борьбы с инфекцией: это Швеция и Беларусь. Власти Беларуси нередко говорят о сходстве "особого пути" обеих стран в условиях эпидемии. DW сравнила ситуации в обеих странах, чтобы понять, действительно ли они похожи.

Швеция решила обойтись без жестких запретов

В отличие от большинства стран ЕС, в борьбе с пандемией коронавируса сделавших ставку на карантин, Швеция решила обойтись без жестких запретов. И в то время как общественная жизнь в Евросоюзе на фоне разрастающейся эпидемии COVID-19 замерла, в Швеции по-прежнему были открыты магазины, рестораны и границы - правда, только со странами ЕС. В обычном режиме работали детские сады и школы: удаленно занимались лишь ученики старших классов и студенты.

Шведские рестораны и бары продолжают работу

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл объяснял, что цель подобного подхода заключается в том, чтобы "размазать" эпидемию по времени, не перегружая при этом систему здравоохранения. При этом в стране постепенно может сформироваться коллективный иммунитет, при котором коронавирус больше не будет представлять такой опасности. Концепция предполагала изоляцию людей из "групп риска": пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Со временем некоторые ограничения все же были введены: с 27 марта на общественных мероприятиях могли собираться максимум 50 человек, закрылись почти все кинотеатры, театры и музеи и были отменены крупные спортивные мероприятия. Дома престарелых больше не принимали посетителей, а жителям рекомендовали по возможности перейти на режим удаленной работы.

Беларусь боится экономических последствий пандемии

Отказалась от введения официального карантина и Беларусь. В своем нежелании менять привычный уклад белорусские власти обошлись не только без жестких запретов, но и вообще без каких-либо ограничительных мер. Беларусь не закрыла границы и не остановила работу предприятий, в стране по-прежнему работают рестораны, музеи и кинотеатры, школы и университеты открыты.

Беларусь - единственная страна в Европе, не отменившая из-за коронавируса национальный футбольный чемпионат

Беларусь осталась единственной страной в Европе, которая вопреки предостережениям ВОЗ не отменила национальный футбольный чемпионат. Продолжается подготовка и к Параду победы 9 мая. 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Одним из немногих ограничений, введенных в РБ на фоне вспышки COVID-19, стал двухнедельный карантин, который обязаны пройти белорусские граждане, прибывшие из стран с эпидемией коронавируса.

Но если в основе стратегии борьбы с коронавирусом, выбранной Швецией, лежала попытка замедления его распространения и формирование коллективного иммунитета, нежелание белорусских властей вводить карантин было продиктовано другими причинами. Их четко озвучил президент страны Александр Лукашенко на правительственном совещании 7 апреля. "Экономика - во главу угла... Карантин, комендантский час и прочее… Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?" - сказал он.

Наибольшую тревогу у Александра Лукашенко вызывают экономические последствия пандемии коронавируса

Лукашенко не скрывал, что наибольшую тревогу у него вызывают именно экономические последствия пандемии. "Выбор какой - умереть с голоду или без войны отдаться и уйти под протекторат богатых и сильных государств. Поэтому было принято решение - экономику не останавливать", - заявил он. Белорусский президент убежден, что опасность коронавируса существенно преувеличена: Лукашенко называл его "психозом, остановившим экономику всего мира" и советовал лечиться от него самыми разными способами: ходить в сухую сауну, пить водку, работать в поле на тракторе. Правда, позднее он обвинил цитировавшие его российские СМИ в "распространении гадкой информации", объяснив, что просто "на ходу пошутил".

Каков уровень доверия к властям в Беларуси и Швеции?

Схожие, на первый взгляд, шведская и белорусская модели борьбы с коронавирусом различаются не только причинами, лежащими в их основе. В отличие от Беларуси, в Швеции конкретный план противодействия пандемии коронавируса разрабатывают профессионалы, и решения, принимаемые политиками, основаны на рекомендациях ученых.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл

Агентство общественного здравоохранения Швеции (Folkhälsomyndigheten) - государственный орган, ответственный за стратегию борьбы с COVID-19, - полностью независим от правительства страны. Именно он публикует все рекомендации, сотрудники ведомства ежедневно проводят брифинги со СМИ, а глава эпидемиологической службы агентства Андерс Тегнелл регулярно выступает по шведскому телевидению. Шведы традиционно доверяют государственным институтам: по итогам мартовского социологического опроса исследовательской компании KANTAR, уровень доверия к Folkhälsomyndigheten вырос с 65 до 74%.

В Беларуси решение об "особом пути" было принято лично президентом Лукашенко. Министерство здравоохранения, в ведении которого находится вся информация об эпидемиологической ситуации в стране, не публикует ежедневных отчетов и не обнародует полную статистику о распространении инфекции. "Изначально мы пробовали давать более точную информацию. Но это привело к тому, что многие СМИ и представители блогосферы начинали активно вмешиваться в личную жизнь граждан, пытались выяснять, как работают их предприятия, что происходит в городе. Таким образом они больше сеяли панические настроения", - объяснил 25 марта министр здравоохранения Владимир Караник. После этого Белорусская ассоциация журналистов и издание TUT.BY потребовали от Минздрава оперативной и достоверной информации по ситуации с коронавирусом. Немало белорусов не доверяют данным официальной статистики, считая их заниженными.

Общее недоверие к властям стало причиной того, что в Беларуси начал действовать "народный карантин": многие жители страны добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

В Беларуси действует "народный карантин"

Дополнительные ограничительные меры, причем, уже не рекомендательного, а обязательного характера были введены только в Витебске и Минске - городах, ставших эпицентрами пандемии в стране. Городским предприятиям и организациям запрещено допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний, время работы развлекательных заведений ограничено, все выставки и ярмарки отменены. В целом, по данным апрельского опроса социологической службы SATIO, 74% белорусов выступают за запрет всех общественных мероприятий, 52% - за полное закрытие учебных заведений, 49% - за переход на режим удаленной работы.

Эффективен ли "особый путь" в борьбе с пандемией?

По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек.

Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии. Тем не менее, 18 апреля Андерс Тегнелл в интервью Radio Sweden заявил, что Швеция вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в Беларуси и Швеции выше, чем в соседних странах

В Беларуси на 29 апреля , в соответствии с информацией Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 13 181 человек. Это самый высокий показатель в сравнении с соседними Польшей (12 415), Украиной (9 866), Литвой (1375) и Латвией (849) - странах, где действуют более жесткие ограничения.

Число умерших от COVID-19 в Беларуси составило 84 человека - относительно низкая смертность может объясняться тем, что в качестве причины смерти медики часто указывают не коронавирус, а сопутствующие заболевания. Президент Лукашенко ранее назвал SARS-CoV-2 "даже не толчком, а атмосферой, в которой развиваются хронические болезни" и заверил, что в Беларуси "ни один человек не умер "чисто от коронавируса".

Эксперты ВОЗ, побывавшие в Беларуси с 8 по 11 апреля, в отчете предупредили, что страна входит "стадию передачи инфекции внутри местных сообществ" и настоятельно рекомендовали отказаться от всех спортивных и культурных мероприятий, закрыть учебные заведения, перейти на удаленную работу и минимизировать необязательные перемещения - особенно для людей из групп риска и пожилых людей. Принять срочные и масштабные меры в связи с эпидемией призвала власти Беларуси и ООН.

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