Один "Мерседес" на 100 квадратных метров

Музей Mercedes-Benz

Всего же за время работы здесь уже побывали гости из всех стран мира, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), то есть из 193 государств. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и посмотрели экспозицию в прошлом году.