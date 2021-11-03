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Нью-Йорк

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "Нью-Йорк".

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New York City Mayor-elect Eric Adams smiles at supporters, late Tuesday, Nov. 2, 2021, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Новым мэром Нью-Йорка станет демократ Эрик Адамс 03.11.2021

По предварительным неофициальным подсчетам, бывший полицейский Эрик Адамс получил на выборах мэра Нью-Йорка более 60 процентов голосов. Его основной соперник Кертив Слива уже признал поражение.
Oct. 30, 2011 - Hollywood, California, U.S. - Heidi Klum's 12th Annual Halloween Party at Tao Nightclub at The Venetian in Las Vegas, NV 10/29/11 2011..HEIDI KLUM(Credit: © Globe-ZUMA

Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото) 30.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
Хайди Клум

Хайди Клум - королева Хэллоуина 29.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.
ARCHIV - Die Zentrale des größten russischen Geldhauses Sberbank in Moskau (Archivfoto vom 03.06.2009).Im Übernahme-Poker um den Autobauer Opel sieht die vom russischen Staat kontrollierte Sberbank in anderen Bietern derzeit keine Konkurrenz. Sberbank will gemeinsam mit dem kanadisch-österreichischen Zulieferer Magna die Mehrheit an Opel übernehmen. Mit einer endgültigen Übereinkunft rechnet Sberbank nicht vor September. Foto: Sergei Chirikov +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение "Боинга" в Донбассе: в США допущен иск к Сбербанку и ВТБ 05.10.2021

Судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск к российским Сбербанку и банку ВТБ, поданный семьей американца, который находился на борту малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году.
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии 11.09.2021

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.

11.09.2016+++A person touches the south reflecting pool at the National September 11 Memorial and Museum on the 15th anniversary of the 9/11 attacks in Manhattan, New York, U.S., September 11, 2016. REUTERS/Andrew Kelly (c) Reuters/A. Kelly

Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября 10.09.2021

Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.

Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021) 10.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 во многом были спланированы в Гамбурге, где трое из четырех пилотов-смертников учились и жили несколько лет. DW встретилась с профессором, у которого учился террорист Мохаммед Атта.
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам 03.09.2021

В Нью-Йорке и пригородах в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений погибли 44 человека. В мегаполисе введен режим ЧС. Еще четверо жертв стихии - в соседнем городе Элизабет.

Апокалипсис в Нью-Йорке: из-за урагана "Ида" затопило мегаполис. DW Новости (02.09.2021) 02.09.2021

Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка, оставляя за собой руины и обесточенные города. Из-за катастрофы в городе введено чрезвычайное положение. Метрополитен полностью прекратил работу. Власти призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.

Крупнейшее наводнение в истории Нью-Йорка: погибли люди (02.09.2021) 02.09.2021

Люди прятались от штормового ветра, а погибали от воды. Речь уже о восьми жертвах. В Нью-Йорке настоящий потоп. Закрыты многие станции метро и аэропорт.
September 01, 2021: A massive tropical storm hits The NYC area creating flooding and stranding cars in Staten Island, New York. Mandatory credit: Kostas Lymperopoulos/CSM (Credit Image: © Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire

В Нью-Йорке из-за наводнения введено чрезвычайное положение 02.09.2021

Ураган "Ида" вызвал самые обильные за всю историю проливные дожди в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Навальный дал большое интервью The New York Times 25.08.2021

Навальный из колонии ответил на вопросы о санкциях против России, своем здоровье, распорядке дня и шансах победить Путина. Он призвал россиян голосовать на выборах в Госдуму с помощью "Умного голосования".
FILE PHOTO: New York Governor Andrew Cuomo speaks during a news conference, in New York, U.S., May 10, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS/File Photo

Губернатор штата Нью-Йорк заявил об отставке 10.08.2021

Заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо об отставке сделано после обнародования результатов расследования о его возможных сексуальных домогательствах.
FILE PHOTO: Britain's Britain's Prince Andrew, Duke of York, looks on during the funeral of Britain's Prince Philip, husband of Queen Elizabeth, who died at the age of 99, on the grounds of Windsor Castle in Windsor, Britain, April 17, 2021. Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

На сына Елизаветы II подали в суд с обвинением в изнасиловании 10.08.2021

Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка от американки Верджинии Джуффре, которая утверждает, что принц Эндрю неоднократно насиловал ее, когда ей было всего 17 лет.
Photo by: zz/NDZ/STAR MAX/IPx 2021 7/26/21 New York State Governor Andrew Cuomo holds a press conference at Yankee Stadium on July 26, 2021 in The Bronx, New York City. The stadium is currently serving as a vaccination site during the worldwide coronavirus pandemic. The governor announced the allocation of $15 million from the New York State budget to promote vaccinations in communities across the state that were hardest-hit by the COVID-19 pandemic. (NYC)

Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку 04.08.2021

Прокурорское расследование подтвердило, что Эндрю Куомо допускал неподобающие вольности в отношении женщин. Губернатору грозит импичмент и отдельное уголовное расследование.

Нью-Йорк после пандемии возрождает культурную жизнь, звездные тусовки и туризм (06.07.2021) 06.07.2021

Нью-Йорк пробуждается после долгого сна, связанного с пандемией. А вместе с пробуждением возвращается и культурная жизнь: концерты, звездные постановки на Бродвее, туризм. Город вернулся к активной жизни, словно пандемии больше нет.

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