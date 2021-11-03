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Теракты 11 сентября 2001 во многом были спланированы в Гамбурге, где трое из четырех пилотов-смертников учились и жили несколько лет. DW встретилась с профессором, у которого учился террорист Мохаммед Атта.
Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка, оставляя за собой руины и обесточенные города. Из-за катастрофы в городе введено чрезвычайное положение. Метрополитен полностью прекратил работу. Власти призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.
Нью-Йорк пробуждается после долгого сна, связанного с пандемией. А вместе с пробуждением возвращается и культурная жизнь: концерты, звездные постановки на Бродвее, туризм. Город вернулся к активной жизни, словно пандемии больше нет.