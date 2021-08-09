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Ночной клуб

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ночной клуб".

Контент генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Ein Dj legt am 04.06.2011 bei der Berlin Summer Rave Techno-Musik auf. Steuerprobleme im Nachtleben der Hauptstadt machen derzeit Schlagzeilen. Der Hintergrund: Gilt ein Abend als Party oder Tanzveranstaltung, werden die Einnahmen an der Tür mit 19 Prozent Umsatzsteuer belegt. Für Konzerte und Theater, die so als Kunst vom Staat gefördert werden, gilt hingegen der ermäßigte Satz von 7 Prozent. Foto: Emily Wabitsch dpa/lbn (zu dpa-Korr: Berliner Clubs zu Steuerstreit: DJs sind Künstler vom 12.11.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В берлинский ночной клуб - только с ПЦР-тестом? 09.08.2021

С участием медиков из Charité немецкая столица открыла свои знаменитые ночные клубы для 2000 посетителей. В Берлине мечтают о ночной жизни, как до короны, и ищут пути.
ARCHIV - Besucher tanzen in der Nacht zum 25.05.2007 im neueröffneten Szene-Club «Tresor» in einem ehemaligen Berliner Heizkraftwerk. Bis 2005 war der Klub an der Leipziger Straße in Berlin geöffnet. Foto: Johannes Eisele/dpa (zu dpa-KORR «Ein Vierteljahrhundert: Techno-Geburtsort «Tresor» wird 25 Jahre alt» vom 10.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ночная жизнь Берлина (видео) 13.08.2019

Берлин фантастически популярен у любителей техно-музыки и техно-клубов. Но они постепенно уходят из центра города. Почему?
Bootshaus Köln Bildergalerie © Bootshaus

Самый крутой ночной клуб в Германии 29.04.2019

В рейтинге лучших ночных клубов в мире кельнский Bootshaus вошел в топ-10. В Германии он опередил даже культовый берлинский клуб Berghain. Что здесь ждет посетителей? Репортаж DW.
27.06.2016, Sachsen, Leipzig: Blick auf die Kuppel des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, aufgenommen am 27.06.2016. Foto: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Лейпциг: лайфхаки для туристов 15.11.2018

В Лейпциге пройдет футбольный матч сборных Германии и России. "Маленький Париж" - так называл этот город Гёте. В путеводителе DW - информация, которой нет в обычных справочниках.
Berghain-Türsteher Sven Marquardt posiert am 05.08.2014 an der Volksbühne in Berlin. Der Berliner Kult-Club Berghain feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer Ausstellung. Gezeigt werden auch Fotografien des ebenso legendären wie gefürchteten Türstehers Sven Marquardt. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Самого жесткого вышибалу мира не пустили в клуб 12.11.2018

Двери берлинского клуба "Бергхайн" называют самыми неприступными в стране. Фейс-контроль там не может пройти почти никто. Но главного охранника "Бергхайна" самого не пустили в клуб!
First responders are seen outside Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks, California, U.S. November 7, 2018 in this image obtained from social media on November 8, 2018. Thomas Gorden/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

В результате стрельбы в Калифорнии погибли 13 человек 08.11.2018

Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый стрелок и полицейский. Более 12 человек получили ранения.
KitKatClub, Techno Party Club und Event Location in Berlin, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Посетителям фетиш-вечеринки в Берлине угрожает опасная бактерия 05.10.2018

Сходил в клуб и заразился менингитом. В берлинских больницах ждут тусовщиков, которые развлекались в прошлые выходные.

Arbeitsmigranten aus Zentralasien in Russland

Тилек из Бишкека: миграция не сложна, если соблюдать законы и принимать культуру 07.09.2017

Наш новый герой проекта "Мигрант в России" рассказал, как, учась в Киргизии на юриста, ему удавалось работать в Москве и чем ему так дорог день российских ВДВ.

30.07-2017 Krankenwagen und Polizeiautos stehen am 30.07.2017 vor dem Club Grey in in Konstanz (Baden-Württemberg). Bei einer Schießerei in dieser Diskothek in Konstanz sind mehrere Menschen verletzt worden. Ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Die Gefahr durch den oder die Täter sei am frühen Morgen gebannt, teilte die Polizei in Baden-Württemberg am Sonntag, 30.07.2017 mit. Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Два человека застрелены в ночном клубе в Германии 30.07.2017

34-летний мужчина открыл огонь по посетителям дискотеки в ночном клубе и вступил в перестрелку с полицией. В ходе акции по задержанию он был застрелен.
23.05.2017+++Manchester, UK+++ Manchester Arena incident. Tributes to victims of the Manchester concert bomb attack in Albert Square, Manchester. Picture date: Tuesday May 23, 2017. The attack killed 22 people, including children, and injured dozens more in the worst terrorist incident to hit Britain since the July 7 atrocities. See PA story POLICE Explosion. Photo credit should read: Danny Lawson/PA Wire URN:31426405 |

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 24.05.2017

Места отдыха и веселья часто становятся целью террористов. Последний случай - концерт Арианы Гранде в британском Манчестере. Фотогалерея DW вспоминает трагедии прошлых лет.
April 3, 2017 - Saint Petersburg, Russia - April 3, 2017. - Russia, Saint Petersburg. - At least 10 people have been killed after two explosions on the Saint Petersburg's Sennaya and Tekhnologichesky Institut metro stations |

Что узнали в Германии об исламистах из Центральной Азии? 09.05.2017

Три теракта, совершенных в этом году предположительно выходцами из Центральной Азии, привлекли внимание немецких экспертов к этому региону. Какие сведения им удалось собрать?
Sept. 30, 2014 - (FILE PHOTO) - The U.S. military and its allies have used airstrikes to hit ISIS targets in Syria. ISIS has become one of the main jihadist groups fighting government forces in Syria and Iraq. During the chaos of the Syrian civil, ISIS was able to grow and flourish. PICTURED: Oct 17, 2013 - Aleppo, Syria - ISIS rebel militant soldiers on the frontline. Islamic State of Iraq and the Levant aka ISIS. The group An-Nusra Front announced its creation January 2012 during the Syrian Civil War. Since then it has been the most aggressive and most effective rebel force in Syria. The group has been designated as a terrorist organization by the United Nations. April 2013, the leader of the ISIS released an audio statement announcing that Jabhat al-Nusra is its branch in Syria. (Credit Image: © Medyan Dairieh/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)

США ликвидировали близкого соратника главы ИГ 21.04.2017

Американские военные уничтожили в Сирии Абдурахмона Узбеки, который был близок к главарю ИГ. Убитый террорист мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле.
Ein Schild mit der Aufschrift barefood Deli hängt am 27.10.2016 in Hamburg über dem Eingang zum Restaurant des Schauspielers und Regisseurs Til Schweiger. Das Restaurant soll am 02.11.2016 eröffnen. Foto: Markus Scholz/dpa (zu dpa Die Glamour-Gastronomen: Wenn Promis zu Restaurantchefs werde vom 28.10.2016) | Verwendung weltweit

Рестораны немецких звезд (фотогалерея) 03.03.2017

Как и целый ряд звезд Голливуда, многие известные немецкие актеры, музыканты, дизайнеры инвестируют в ресторанный бизнес.

В Стамбуле задержан главный подозреваемый в новогоднем теракте (17.01.2017) 17.01.2017

Полиция Турции задержала главного подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. По сообщениям СМИ, речь идет о выходце из Узбекистана Абдулгадире Машарипове.

ARCHIV - Ein türkischer Polizist steht am 06.01.2017 vor dem Nachtclub Reina in Istanbul (Türkei). Bei dem Angriff auf den Club Reina in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden. (zu dpa «Berichte: Angreifer auf Club in Silvesternacht in Istanbul gefasst» vom 16.01.2017) Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Турции поймали напавшего на стамбульский клуб в новогоднюю ночь 16.01.2017

Турецкие власти объявили о задержании подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. По данным властей, задержанный сознался в совершении преступления.
02.01.2017 +++ Ortaköy Zentrum Ortaköy nach dem Anschlag Artikel Bildrechte: Foto wurde von unserem Istanbul Korrespondent Aram Duran.

Власти Турции заявили, что стамбульский террорист - уйгур 05.01.2017

Террорист, напавший на посетителей ночного клуба, по всей видимости, - уйгур. Он может скрываться в 70 км от Стамбула, сообщил вице-премьер Турции. В рамках расследования задержано несколько уйгуров.
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