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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ночной клуб".
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С участием медиков из Charité немецкая столица открыла свои знаменитые ночные клубы для 2000 посетителей. В Берлине мечтают о ночной жизни, как до короны, и ищут пути.
Берлин фантастически популярен у любителей техно-музыки и техно-клубов. Но они постепенно уходят из центра города. Почему?
В рейтинге лучших ночных клубов в мире кельнский Bootshaus вошел в топ-10. В Германии он опередил даже культовый берлинский клуб Berghain. Что здесь ждет посетителей? Репортаж DW.
В Лейпциге пройдет футбольный матч сборных Германии и России. "Маленький Париж" - так называл этот город Гёте. В путеводителе DW - информация, которой нет в обычных справочниках.
Двери берлинского клуба "Бергхайн" называют самыми неприступными в стране. Фейс-контроль там не может пройти почти никто. Но главного охранника "Бергхайна" самого не пустили в клуб!
Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый стрелок и полицейский. Более 12 человек получили ранения.
Сходил в клуб и заразился менингитом. В берлинских больницах ждут тусовщиков, которые развлекались в прошлые выходные.
Наш новый герой проекта "Мигрант в России" рассказал, как, учась в Киргизии на юриста, ему удавалось работать в Москве и чем ему так дорог день российских ВДВ.
34-летний мужчина открыл огонь по посетителям дискотеки в ночном клубе и вступил в перестрелку с полицией. В ходе акции по задержанию он был застрелен.
Места отдыха и веселья часто становятся целью террористов. Последний случай - концерт Арианы Гранде в британском Манчестере. Фотогалерея DW вспоминает трагедии прошлых лет.
Три теракта, совершенных в этом году предположительно выходцами из Центральной Азии, привлекли внимание немецких экспертов к этому региону. Какие сведения им удалось собрать?
Американские военные уничтожили в Сирии Абдурахмона Узбеки, который был близок к главарю ИГ. Убитый террорист мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле.
Как и целый ряд звезд Голливуда, многие известные немецкие актеры, музыканты, дизайнеры инвестируют в ресторанный бизнес.
Полиция Турции задержала главного подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. По сообщениям СМИ, речь идет о выходце из Узбекистана Абдулгадире Машарипове.
Турецкие власти объявили о задержании подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. По данным властей, задержанный сознался в совершении преступления.
Террорист, напавший на посетителей ночного клуба, по всей видимости, - уйгур. Он может скрываться в 70 км от Стамбула, сообщил вице-премьер Турции. В рамках расследования задержано несколько уйгуров.
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