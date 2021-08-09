Ночной клуб

Тилек из Бишкека: миграция не сложна, если соблюдать законы и принимать культуру

Наш новый герой проекта "Мигрант в России" рассказал, как, учась в Киргизии на юриста, ему удавалось работать в Москве и чем ему так дорог день российских ВДВ.