Обвиняемый в стрельбе в Осло приговорен к 30 годам тюрьмы

Мужчина, открывший стрельбу возле гей-бара в Осло в 2022 году, признан виновным в терроризме. В результате нападения погибли два человека и более 20 получили ранения.

Окружной суд Осло в четверг, 4 июля, вынес приговор по делу о стрельбе у ночного клуба в столице Норвегии в 2022 году. Согласно решению суда, которое приводит агентство AP, подсудимый - гражданин Норвегии иранского происхождения Заниар Матапур - признан виновным в терроризме и приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Суд постановил, что 45-летний мужчина произвел 18 выстрелов в толпу - 10 из автомата и восемь из ручного огнестрельного оружия. По данным прокуратуры, Матапур присягнул на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

В ходе судебного процесса и обвинение, и защита согласились с тем, что Матапур стрелял в толпу и что стрелок руководствовался террористическими мотивами. Однако адвокат подсудимого добивался оправдательного приговора, утверждая, что, его клиента спровоцировал на нападение агент датской разведки, который выдавал себя за высокопоставленного члена ИГ.

Стрельба у ночного клуба в Осло

Стрельба в центре Осло произошла в ночь на 25 июня 2022 года в трех заведениях, расположенных недалеко друг от друга, среди них - популярный гей-бар и ночной клуб London Pub. В результате нападения погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.

Премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре назвал произошедшее "жестоким и глубоко шокирующим нападением на невинных людей". 25 июня в Осло должен был состояться ежегодный гей-парад Oslo Pride, но организаторы отменили его по рекомендации полиции.