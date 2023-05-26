Лучший ночной клуб Германии находится в Кельне

В онлайн-голосовании журнала "DJ Mag" Top 100 Clubs 2023 приняли участие почти 700 тысяч человек. Подавляющее большинство снова, как и в минувшем году, назвали лучшим клубом в мире "Hï" на тусовочном испанском острове Ивиса. Этот клуб практически сменил некогда популярный центр электронной музыки "Space", существовавший с 1989 по 2016 годы. За клубом "Hï" следуют лондонский "Printworks", бразильский "Green Valley Camboriú", вашингтонский "Echostage" и еще один клуб на Ивисе "Ushuaïa".

Шестое место - у кельнского клуба "Bootshaus". Эксперты отмечают, что кельнский клуб находится между двумя весьма известными и популярными клубами на Ибице: "Ushuaïa" и "Amnesia". Последний занял седьмую строчку рейтинга лучших клубов мира. А среди клубов Германии кельнский "Bootshaus" оказался на первом месте, обогнав целых три весьма известных берлинских клуба.

В десятку лучших не вошел в нынешнем году берлинский "Berghain", оказавшись на 16 месте. С тех пор, как легендарный берлинский клуб в 2009 году был признан лучшим в мире, "Berghain" год за годом уступает свои позиции в рейтинге. То же произошло и с двумя другими берлинскими клубами: "Watergate" (потерял три позиции) и "Tresor" (в минувшем году он был на 50 месте) оказались соответственно на 38 и 72 местах.

Стоит заметить, что в популярном кельнском клубе "Bootshaus" проходят традиционные гей-ивенты, включая многотысячную вечеринку "SEXY" , которая проходит каждые три месяца и во время ежегодных летних прайдов, собирая гостей из многих европейских стран, прежде всего - Бельгии, Нидерландов, Франции и Италии.

Страной с наибольшим количеством клубов, вошедших в топ-100 "DJ Mag", снова стали США. Число американских клубов увеличилось с 16 до 19. В континентальном соревновании лидирует Европа с 44 клубами, несмотря на то что в рейтинге 2023 года оказалось на пять европейских клубов меньше, чем в прошлом году.