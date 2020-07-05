Новые данные из ФРГ: вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной

Тесты пациентов, несколько месяцев назад перенесших заражение коронавирусом, показывают, что количество антител в их крови со временем снижается. Это может свидетельствовать о том, что вакцина от коронавируса, появления которой на рынке с нетерпением ждут во всем мире, может оказаться малоэффективной, поскольку она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.

О постепенном исчезновении антител к коронавирусу в крови пациентов, заразившихся им несколько месяцев назад и сумевших побороть болезнь силами собственного иммунитета, говорит исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг (München Klinik Schwabing). О его результатах сообщает в воскресенье, 12 июля, немецкая деловая газета Handelsblatt.

Именно в этой клинике в январе проходили лечение первые в Германии пациенты с коронавирусом.

Можно ли заразиться коронавирусом повторно?

"В ходе специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с повышенными условиями безопасности, мы наблюдали снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", - говорит главврач отделения инфекционных заболеваний мюнхенской клиники Швабинг Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

"В какой степени это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается предметом спекуляций. Однако за этим необходимо внимательно следить", - добавляет он. По словам эксперта, результаты исследования говорят о возможности повторного заражения после уже перенесенной болезни.

Какие клетки влияют на формирование долгосрочного иммунитета

Как пояснил Вендтер, на формирование долгосрочной защиты организма от инфекции оказывает влияние не только иммунитет, приобретаемый при помощи так называемых B-лимфоцитов (наличие именно такого иммунитета определяют антитела), но и иммунитет, приобретаемый при помощи T-лимфоцитов. Последний, вероятно, может защитить организм тогда, когда антитела были утеряны, указывает эксперт. Т-клетки способны побороть вирус, если организм уже когда-то с ним сталкивался.

Результаты исследования, проведенного под руководством Клеменса Вендтера, подтверждают результаты других, аналогичных исследований. Так, китайские ученые ранее опубликовали в медицинском профессиональном издании Nature Medicine результаты исследования, согласно которому количество антител к коронавирусу в крови бывших пациентов существенно снижается. Особенно заметно это у людей, перенесших заражение бессимптомно, говорилось в публикации.

Но и у тех, кто перенес заболевание с осложнениями, сокращение количества антител оказывается существенным, добавляли исследователи. Кроме того, организм пациентов, переболевших коронавирусом со слабыми симптомами, вырабатывал меньше антител и, соответственно, имел более слабый иммунитет, говорилось в публикации.

Поиски вакцины от коронавируса в Германии

Компания Curevac одной из первых в Германии получила разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса

Тем временем в университетской клинике Тюбингена в Германии 4000 добровольцев изъявили желание участвовать в начавшемся в середине июня тестировании потенциальной вакцины против коронавируса. Его цель: проверить переносимость организмом вакцины-кандидата, разработанной тюбингским фармацевтическим предприятием Curevac.

На сегодняшний день этой вакциной уже были привиты 50 человек. Не все добровольцы получат возможность поучаствовать в испытаниях вакцины: привиты будут 168 из них. Вакцинация будет осуществляться не только в Тюбингене, но и в испытательных центрах в Женеве, Ганновере и Мюнхене.

Речь идет о так называемых испытаниях фазы 1. Если они пройдут успешно, ученые смогут провести аналогичные исследования со существенно большим числом добровольцев.

Curevac стало вторым в Германии предприятием, получившим разрешение на проведение клинических испытаний вакцины-кандидата. Первым в Германии предприятием, получившим разрешение на проведение таких испытаний, была компания Biontech из Майнца.

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