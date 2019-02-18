Новые враги российских солдат по версии Госдумы

Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.
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